Cơ thủ Trần Quyết Chiến sẽ tranh HCĐ tại World Games 2025

Dù nỗ lực thi đấu tuy nhiên cơ thủ Trần Quyết Chiến để thua tại bán kết nên chỉ còn cơ hội tranh HCĐ môn billiards tại World Games 2025.

Cơ thủ Trần Quyết Chiến có cơ hội giành hạng ba tại World Games 2025 nếu thi đấu thành công. Ảnh: UMB

Theo lịch vào tối ngày 13-8, cơ thủ Trần Quyết Chiến sẽ thi đấu trận tranh HCĐ nội dung carom 3 băng môn billiards tại World Games 2025 đang tranh tài ở Trung Quốc.

Trong ngày thi đấu trước đó, Trần Quyết Chiến đã tranh tài với cơ thủ hàng đầu thế giới người Hàn Quốc là Cho Myungwoo ở bán kết. Cả 2 bên thi đấu tranh điểm sít sao. Tưởng như Quyết Chiến sẽ vượt lên giành chiến thắng chung cuộc khi đã dẫn 39-37 thì kết quả không như mong đợi. Cho Myungwoo đã chính xác trong những pha đánh cuối cùng để trở cờ thắng chung cuộc 40-39.

Thua trận bán kết, Trần Quyết Chiến sẽ gặp cơ thủ Horn Martin (Đức) tại trận tranh hạng 3. Việc lọt vào bán kết là kết quả khả quan của Trần Quyết Chiến. Trong những lần tham dự World Games trước đây, cơ thủ của chúng ta đều dừng bước sau trận tứ kết.

Tại nội dung carom 3 băng nữ môn billiards tại World Games 2025, cơ thủ Phùng Kiện Tường không có thành tích tốt nên dừng bước sau vòng bảng. Đội tuyển billiards Việt Nam chỉ giành được 2 suất chính thức dự World Games 2025.

Tính tới thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam đang tạm có 2 HCB, 1 HCĐ tại World Games 2025 và thành tích tới từ môn wushu.

Đối với thi đấu môn kickboxing, võ sĩ Triệu Thị Phương Thủy đã dừng bước do thua Azizoglu Feyzanur 0-3 tại trận tứ kết hạng 52kg nội dung K1. Đây là võ sĩ kickboxing duy nhất của Việt Nam tham dự World Games 2025.

MINH CHIẾN