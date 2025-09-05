Cơ thủ Trần Quyết Chiến giành suất tham dự giải vô địch carom 3 băng thế giới 2025

Cơ thủ Trần Quyết Chiến là 1 trong 5 đại diện của Việt Nam đã có suất dự kiến góp mặt giải vô địch carom 3 băng thế giới 2025.

Trần Quyết Chiến đã giành được suất tham dự giải vô địch carom 3 băng thế giới 2025. Ảnh: UMB

Giải đấu sẽ tranh tài tại Bỉ từ ngày 14 tới 18-10. Trần Quyết Chiến giành suất chính thức tham dự giải khi giữ vị trí nhóm đầu trên bảng thế giới nội dung carom 3 băng của Liên đoàn billiards thế giới (UMB). Hiện tại, Quyết Chiến có hạng 4 thế giới nội dung carom 3 băng.

4 cơ thủ khác của Việt Nam có suất tham dự giải đấu là Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự, Trần Thanh Lực. Năm ngoái, cơ thủ Trần Thanh Tự đã vào chung kết giải vô địch carom 3 băng thế giới 2024 được tổ chức tại Việt Nam nhưng thua Cho Myung-woo (Hàn Quốc) nên nhận ngôi á quân.

Cơ thủ Trần Quyết Chiến từng tham dự trận chung kết giải vô địch thế giới năm 2023 tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ tuy nhiên thua đồng đội Bao Phương Vinh vì thế nhận vị trí hạng nhì.

Ngoài giải vô địch thế giới, Trần Quyết Chiến vẫn tham dự các lượt giải của World Cup 2025. Cơ thủ này chưa giành được ngôi vô địch trong 4 lượt đã thi đấu tại Colombia, Thổ Nhĩ Kỳ, TPHCM và Bồ Đào Nha. Chặng tiếp theo của giải sẽ diễn ra tại Bỉ từ ngày 6 đến 12-10. Dự kiến, Trần Quyết Chiến sẽ tham dự ở đây sau đó tiếp tục thi đấu giải vô địch carom 3 băng thế giới 2025.

Trần Quyết Chiến vừa góp mặt tại World Games 2025 nhưng không giành được huy chương do thua tại trận tranh hạng 3.

MINH CHIẾN