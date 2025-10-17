Các môn khác

Bao Phương Vinh đi tiếp, Trần Quyết Chiến dừng bước tại giải carom vô địch thế giới 2025

Cơ thủ Trần Quyết Chiến chấp nhận dừng bước do để thua trận tuy nhiên đồng đội Bao Phương Vinh giành quyền đi tiếp.

Cơ thủ Bao Phương Vinh đã vào vòng 16 người xuất sắc nhất ở giải thế giới 2025. Ảnh: UMB
Phải tới buổi sáng ngày 17-10 (theo giờ Việt Nam), cơ thủ Bao Phương Vinh mới kết thúc trận đấu trước Yilmaz Ozcan (Thổ Nhĩ Kỳ) tại vòng 32 người xuất sắc nhất giải carom 3 băng vô địch thế giới 2025 đang tổ chức tại Bỉ. Đây là vòng loại trực tiếp nên các cơ thủ phải đạt 50 điểm mới chiến thắng và không đồng cơ.

Phương Vinh là người để đối thủ dẫn những điểm đầu tiên. Tuy nhiên, cơ thủ của Việt Nam bình tĩnh xử lý các tình huống chạm bi tốt qua đó thắng Yilmaz Ozcan với tỷ số 50-28 sau 26 lượt cơ.

Tuy nhiên, billiards Việt Nam đã chứng kiến Trần Quyết Chiến dừng bước do thua Beom Yeol Lee (Hàn Quốc) với tỷ số 42-50. Trận thua đã khiến cơ thủ này phải rời giải.

Ngoài Bao Phương Vinh, chúng ta còn có Trần Thanh Lực thắng Ryuuji Umeda (Nhật Bản) 50-38 để đi tiếp. Người còn lại của billiards Việt Nam tại vòng 32 cơ thủ xuất sắc nhất là Chiêm Hồng Thái do thua 48-50 trước Armin Kahofer (Áo).

Như vậy, billiards Việt Nam chỉ còn 2 cơ thủ tại vòng 16 người xuất sắc nhất. Vào tối ngày 17-10, Bao Phương Vinh sẽ gặp cơ thủ Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ) trong khi Trần Thanh Lực đối đầu với Martin Horn (Đức). Đội billiards Việt Nam vẫn chờ đợi các kết quả tốt nhất trong vòng này để có cơ hội góp mặt tứ kết. Trận chung kết của giải sẽ được tổ chức ngày 18-10 theo giờ địa phương tại Bỉ.

MINH CHIẾN

billiards Việt Nam Bao Phương Vinh Trần Quyết Chiến carom 3 băng thế giới 2025

