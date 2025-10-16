Cơ thủ Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh giữ phong độ ổn định tại giải vô địch thế giới

Các cơ thủ của Việt Nam tiếp tục thi đấu lượt trận tại vòng bảng của giải carom 3 băng vô địch thế giới 2025 đang tổ chức ở Bỉ.

Trần Quyết Chiến đã giành quyền vào vòng 32 cơ thủ xuất sắc nhất. Ảnh: UMB

Cơ thủ Bao Phương Vinh tiếp tục giữ phong độ tốt trong lượt thi đấu vòng bảng vào rạng sáng ngày 16-10 tại Bảng M trước tay cơ Kiraz Tolgahan (Thổ Nhĩ Kỳ). Cơ thủ của Việt Nam là người sớm vượt lên dẫn trước đối thủ. Tuy nhiên, Kiraz Tolgahan là người có kinh nghiệm và thi đấu với trình độ cao nên bám đuổi điểm số rất quyết liệt. Dù thế, Phương Vinh vẫn là người giành chiến thắng với tỷ số 40-35. Với chiến thắng này, Phương Vinh đứng nhất Bảng M để đi tiếp. Trong khi đó, Kiraz Tolgahan có vị trí nhì bảng.

Trần Quyết Chiến cũng kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu Bảng D để giành quyền đi tiếp. Tại trận cuối vòng bảng, Trần Quyết Chiến thắng Luis Sobreyra (Mexico) với tỷ số 40-34. Đây không phải trận đấu áp đảo của Quyết Chiến bởi cơ thủ của Việt Nam đã bị đối thủ dẫn điểm nhưng vẫn bình tĩnh giành chiến thắng quyết định. Tại bảng này, cơ thủ Lee Beom Yeol (Hàn Quốc) cũng giành quyền đi tiếp với suất nhì bảng.

Ở Bảng F, cơ thủ Trần Thanh Lực đứng nhất bảng giành quyền đi tiếp. Thanh Lực đã vượt qua đối thủ Gonzalez Pedro với tỷ số 40-22 tại trận cuối.

Trong Bảng P, Chiêm Hồng Thái có 1 trận hòa và 1 trận thắng nên cũng giành vị trí nhất bảng. Tuy nhiên, billiards Việt Nam đã chứng kiến Nguyễn Trần Thanh Tự phải dừng bước do thua lần lượt trước 2 đối thủ Carlos Anguita (Tây Ban Nha), Heo Jung Han (Hàn Quốc).

Giải đấu năm nay tổ chức tại Bỉ từ ngày 14-10 tới 18-10. Như vậy, billiards Việt Nam có 4 cơ thủ lọt vào vòng 32 người xuất sắc nhất. Từ vòng này, các cơ thủ sẽ thi đấu tới điểm 50 để chiến thắng.

Theo lịch thi đấu vào chiều tối ngày 17-10, Trần Thanh Lực gặp Ryuuji (Nhật Bản), Trần Quyết Chiến gặp Beom Yeol Lee (Hàn Quốc), Chiêm Hồng Thái gặp Armin Kahofer (Áo), Bao Phương Vinh gặp Yilmaz Ozcan (Thổ Nhĩ Kỳ).

MINH CHIẾN