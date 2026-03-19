Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm hỏi và chúc mừng các tập thể, cá nhân ngành thể thao

Ngày 19-3, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Việt Long (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM) làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành TDTT tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Dương (phường Bình Dương).

Chuyến thăm và làm việc tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Dương (phường Bình Dương) là hoạt động nằm trong chương trình công tác năm 2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành phố. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, tạo sự gắn kết, trân trọng của Đảng đối với các đơn vị ngành TDTT, đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thể thao Việt Nam (27-3-1946 - 27-3-2026).

Dịp này, đoàn đã đến thăm, tặng quà chúc mừng các tập thể, cá nhân, gồm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Dương, vận động viên (VĐV) cờ tướng Lại Lý Huynh, VĐV thể hình Hồ Huy Bình.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Việt Long (trái) thăm hỏi và động viên 2 VĐV Lại Lý Huynh và Hồ Huy Bình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Việt Long đã lắng nghe những chia sẻ của Ban giám đốc trung tâm về tình hình xây dựng, phát triển của đơn vị, thành tích đạt được trong thời gian qua; cũng như những chia sẻ và tâm huyết của VĐV Lại Lý Huynh, Hồ Huy Bình đối với quá trình rèn luyện, thi đấu.

Theo ông Nguyễn Việt Long, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Dương trong thời gian qua đã phát huy tốt vai trò vừa phát triển phong trào TDTT quần chúng, vừa tập trung cho thể thao thành tích cao. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM mong rằng trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động TDTT phong trào, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Ở lĩnh vực thành tích cao, trung tâm đang sở hữu nhiều bộ môn thế mạnh cùng lực lượng VĐV chất lượng, đầy tiềm năng phát triển. Mong rằng các VĐV sẽ tiếp tục nỗ lực, phát triển toàn diện, giữ vững khát vọng cống hiến và trở thành những tấm gương sáng để các thế hệ đàn em noi theo.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Việt Long (trái) và Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Cao Văn Chóng tại buổi làm việc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

"Nhân chuyến đến thăm hôm nay, chúng tôi rất xúc động khi được trực tiếp gặp gỡ những tập thể, cá nhân tiêu biểu đã nỗ lực để mang vinh quang về cho thể thao địa phương cũng như thể thao Việt Nam. Tôi xin gửi lời chúc mừng, vinh danh, tri ân với những nỗ lực, đóng góp của các tập thể và cá nhân trong suốt thời gian qua. Tôi cũng mong muốn và gửi gắm niềm tin rằng, các bạn sẽ tiếp tục bứt phá, ghi thêm những dấu ấn mới, hướng đến những thành tích cao nhất trong năm 2026", đồng chí Nguyễn Việt Long cho biết.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Việt Long thăm hỏi các VĐV đang tập luyện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Dương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

* Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Bình Dương chủ trì và phối hợp tổ chức khoảng 40 giải thể thao mỗi năm, thu hút hơn 10 ngàn vận động viên tham gia. Trung tâm phụ trách công tác đào tạo và huấn luyện 29 môn thể thao, đồng thời sở hữu nhiều VĐV đạt đẳng cấp thế giới trong các môn: billiards, Muay, cờ tướng, thể hình, bi sắt... * Vận động viên Lại Lý Huynh (môn cờ tướng): HCV SEA Games 31 (2022); HCV và 2 HCB tại giải vô địch thế giới, 1 HCB và 1 HCĐ tại Asiad 19, HCV SEA Games 32 (2023); 2 HCV tại Giải vô địch quốc gia (2024); HCV và HCB tại Giải vô địch thế giới (2025); HCB Ngũ Dương Bôi 2026... * Vận động viên Hồ Huy Bình (môn thể hình): HCV Đại hội thể thao toàn quốc 2022; HCV Vô địch thế giới và 2 HCV giải vô địch quốc gia 2023; HCB Vô địch thế giới và 2 HCV giải vô địch quốc gia 2024; HCV Vô địch thế giới và 2 HCV giải vô địch quốc gia 2025...

