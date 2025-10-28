Đánh bại New Orleans Pelicans với điểm số 122-90, Boston Celtics thắng trận đầu tiên trong mùa

Anfernee Simons ghi được 25 điểm - để dẫn đầu danh sách 6 cầu thủ ghi điểm với 2 chữ số của Boston Celtics, giúp đội bóng giành được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới sau 3 trận mở màn toàn bị thua. Chiến thắng 122-90 trước New Orleans Pelicans, vì thế có ý nghĩa rất to lớn với lại Celtic.

Anfernee Simons (4) của Celtics

Payton Pritchard ghi thêm 18 điểm, còn Luka Garza ghi 16 điểm, Jaylen Brown cùng Josh Minott mỗi người ghi 15 điểm, và cả Derrick White ghi 11 điểm cho Celtics. Thành tích này đã giúp cho Celtics chặn đứng chuỗi trận thua liên tiếp: 116-117 trước Philadelphia 76ers, 95-105 trước New York Knicks, và 113-119 trước Detroit Pistons!

Họ giúp Celtic có được trận thắng liên tục thứ 9 trước Pelicans, dù cho Jordan Poole đã ghi 22 điểm, tân binh Derik Queen ghi thêm 12 điểm, và Yves Missi - người vừa quay lại sau 1 trận vắng mặt vì bị bong gân mắt cá chân, cùng với Herbert Jones, Saddiq Bey mỗi người đã ghi 11 điểm cho đội bóng chủ của sân đấu Smoothie King Center.

Zion Williamson của Pelicans đã vắng mặt một cách đầy đáng tiếc trong trận đấu này do là bị chấn thương xương bàn chân trái trong trận thua với điểm số 116-120 ở hiệp phụ trước San Antonio Spurs vào hôm 24-10-2025. Tuy nhiên, chấn thương này được cho là không kéo dài và Pelicans hy vọng anh sớm quay trở lại với đội.

Cũng khá tương tự như tình cảnh của Celtics, Pelicans với trận thua mới nhất đang trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải NBA 2025-2026 khá là tồi tệ, vì đây cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp của họ. Trước đó thì, như đã biết, họ để thua Spurs 116-120 hôm 24-10 và trước đó nữa, họ để thua Memphis Grizzlies 122-128 hôm 22-10-2025.

Với những kết quả mới nhất từ vòng đấu thứ 4 - của NBA mùa giải năm mới, thì hiện thời chỉ còn lại Đương kim vô địch Oklahoma City, Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs và Chicago Bulls vẫn duy trì thành tích “bất khả chiến bại” đầu mùa này.

Hậu vệ Tyrese Maxey của Philadelphia ghi được đến 43 điểm, còn có cả hậu vệ tân binh người Bahamas - anh VJ Edgecombe ghi thêm 26 điểm, để giúp 76ers giành chiến thắng ấn tượng với điểm số là 136-124 ngay trên sân nhà Xfinity Mobile Arena (vốn có sức chứa lên đến 21 ngàn chỗ ngồi) trước Orlando Magic - của Paolo Banchero!

“Anh ấy quả thật là một cầu thủ quá xuất sắc”, tân binh Edgecombe không hề ngại ngần dành những lời lẽ có cánh nhất để khen tặng người đồng đội mới là Maxey ("Vua ghi điểm" ở trong cả 3 trận khởi đầu toàn thắng của 76ers với lần lượt 40, 28 và 43 điểm), “Có phong cách rất là đa năng, thế nên chơi bóng cùng Maxey vô cùng vui vẻ”.

Oklahoma hiện đang sở hữu thành tích: Thắng Houston Rockets 125-124, thắng Indiana Pacers 141-135, thắng Atlanta Hawks 117-100, rồi thắng cả đội Dallas Mavericks 101-94. San Antonito thì hiện có thành tích: Thắng Dallas Mavericks 125-92, thắng New Orleans Pelicans 120-116, thắng Brooklyn Nets 118-107, và thắng Toronto Raptors 121-103.

Trong khi đó, Chicago Bulls đang có thành tích: Thắng Detroit Pistons 115-111, thắng Orlando Magic 110-98, và thắng Atlanta Hawks 128-123. Sau 3 lượt trận nữa, Chicago sẽ có trận đấu đáng chú ý với Philadelphia vào 4-11-2025.

Đ.Hg.