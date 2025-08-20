Cựu cầu thủ NBA cao 2m26 chuyển sang chơi... bóng đá và lập KLTG

Pavel Podkolzin từng là một cầu thủ bóng rổ tại giải NBA (ở trong màu áo của Dallas Mavericks). Anh chấm dứt sự nghiệp sau mùa giải 2018-2019 nhưng gần đây, vừa xuất hiện trong trang phục của FC Amkal Moscow, thi đấu ở Cúp QG Nga. Ngay lập tức, anh lập kỷ lục Cầu thủ cao nhất thế giới.

Pavel trong trận đấu mới đây với Amkal

Từng thi đấu ở NBA, bị bác sĩ phát hiện chứng bệnh “khổng lồ”

Sau khi giành tấm HCB ở Giải bóng rổ vô địch U16 châu Âu hồi năm 2001, Pavel bị phát hiện “gian lận tuổi tác”. Anh sinh ngày 25-12-1984, thiếu vài ngày là đủ tuổi thi đấu cho đội U16, nên được “khai gian” lên thành 15-1-1985. Nhưng điều này sau đó ai cũng biết và đã sớm chấp nhận.

Sớm thể hiện tài năng, Pavel được tham gia NBA Draft và được Utah Jazz lựa chọn hồi 2004, sau đó họ chuyển nhượng lại cho Dallas. Trong thời gian này, khi kiểm tra sức khỏe, người ta phát hiện anh mắc chứng bệnh khổng lồ. Anh phải chữa trị bằng cách rút máu, tiêm thuốc... nhưng không hiệu quả.

Cuối cùng, để đủ điều kiện thi đấu NBA, Dallas đã đưa đi phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật để điều trị, anh tăng ngay 15kg. Lý do này - cùng nhiều điều kiện khác khiến anh không thể trụ lại Dallas. Năm 2006, anh chuyển về quê nhà chơi cho đội Kimkhi, rồi cả lưu lạc đến các CLB như: Sibirtelecom-Lokomotiv, Sakhalin, Universitet-Yugra.

Pavel trong một trận đấu với Dallas

Trong mùa giải 2014-2015, cùng với lại CLB Novosibirsk, Pavel đã giành được những danh hiệu đầu tiên, và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp chơi bóng rổ - vốn không mấy nổi trội của mình: Vô địch Super League và Cúp QG Nga.

Vào sách kỷ lục, giải nghệ và... đóng phim

Dù sao, Pavel cũng để lại dấu ấn khi đi vào Sách Kỷ lục nước Nga ở trong danh mục: “Người đàn ông cao nhất đất nước”: “Thật tuyệt vời, khi mọi cảm xúc, và mọi ánh nhìn - đều đổ dồn vào tôi. Có nhiều người nhìn bạn không? Hầu như không. Nhưng họ thì nhìn tôi. Thật tuyệt vời khi bạn không làm gì, mà vẫn nhận được nhiều chú ý!”.

Pavel kết thúc sự nghiệp vào năm 2019. Nhưng rất nhanh chóng, anh đã tìm ra các công việc khác cũng rất thích hợp: Đóng phim. Anh ra mắt điện ảnh trong loạt phim “1703” với vai tên cướp Sasha “Kỳ lân”. Anh cũng đóng cả vai chính trong các bộ phim như: “The Magic Plot” và “The Last Bogatyr. Legacy”!

Pavel trong phim

Chơi bóng cho Amkal để lập KLTG

Đầu quân cho FC Amkal Moscow, Pavel có trận ra sân hôm 18-5-2025, cùng các đồng đội đối đầu với Kaluga, trong trận đấu thuộc vòng loại khu vực của Cúp QG Nga 2025-2026. Và ngay lập tức, anh trở thành "Cầu thủ bóng đá cao nhất thế giới”.

Pavel chia sẻ sau một bước rẽ khác của sự nghiệp: “Tôi sẽ chơi bóng đá trong bao lâu ư? Điều đó sẽ phụ thuộc vào việc, tôi đứng vững trong đôi giày quá khổ của mình trong bao lâu. Chân tôi quá to bè, còn đôi giày hơi chật”.

“Chúng cần phải lao lên phía trước, nhưng tôi không thể. Tôi đã có 2 buổi tập với Amkal, và chỉ tập với giày của mình. Tôi sẽ chơi tấn công - ở trung tâm, nên tôi không phải di chuyển quá nhiều. Các cầu thủ biết cách tận dụng chiều cao của tôi”, Pavel nói một cách khá là hài hước ở trên kênh Telegram.

Trước trận đấu, Pavel thậm chí còn trêu đùa một phóng viên của kênh Match TV, anh cầm điện thoại và giơ ra xa tầm với của anh phóng viên, trong khi đó anh phóng viên cũng trêu lại: “Hôm nay sẽ rất khó khăn, cho các hậu vệ của Kaluga”.

Pavel và các đồng đội

Nổi bật trên sân đấu

Tham gia pha phạt góc

Tâm sự chân thành

Sau trận đấu, Pavel có đôi lời tâm sự với cầu thủ, BHL và BLĐ của FC Amkal: “Các bạn ơi, tôi muốn nói đôi lời. Tôi là người từng chơi bóng, có nhiều kinh nghiệm. Tôi cũng đã giành được 2 danh hiệu cùng với CLB của mình”.

“Tôi biết là, gần đây các bạn cũng làm được điều tương tự, nếm trải hương vị chiến thắng. Tôi mong các bạn sẽ gìn giữ gia đình mà các bạn tạo dựng nên biến điều không thể thành có thể. Giành được danh hiệu luôn là thứ rất đáng giá”.

“Trong 3 ngày ở bên các bạn, các bạn đã mang đến cho tôi niềm vui tột độ. Các bạn đã mở ra cho tôi một góc nhìn khác về bóng đá. Tôi muốn cảm ơn BLĐ đã mời, cảm ơn BHL, vì đã đưa chúng tôi và cả các cầu thủ trẻ (Vasily Goncharov, người đã trở thành cầu thủ trẻ nhất tại Cúp QG Nga) đến đây trong thời gian ngắn nhất có thể”.

“Tôi hoàn toàn không biết cách chơi bóng. Tôi hy vọng mình đã không ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả của trận đấu. Tôi cũng không biết sự nghiệp bóng đá của mình tiếp tục như thế nào. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Đừng lo lắng. Chúng ta là Amkal”.

So sánh thú vị về chiều cao của Pavel

Đ.Hg.