Messi bùng nổ dẫn dắt Inter Miami tiến vào chung kết MLS miền Đông

Lionel Messi ghi bàn thắng mở tỷ số và sau đó thực hiện 3 đường kiến ​​tạo, trong đó có cú đúp của Tadeo Allende, giúp Inter Miami đánh bại chủ nhà FC Cincinnati 4-0 vào Chủ nhật để lần đầu tiên lọt vào chung kết MLS khu vực miền Đông.

Lionel Messi mở tỷ số và thực hiện 3 đường kiến tạo giúp Inter Miami đánh bại chủ nhà FC Cincinnati 4-0. Ảnh: ESPN

Messi không ghi được bàn nào trong 3 trận đấu với Cincinnati, nhưng chuỗi trận đó đã chấm dứt ở phút thứ 19 vào Chủ nhật, khi anh đánh đầu từ đường chuyền của Mateo Silvetti, giúp Inter Miami vươn lên dẫn trước 1-0. Siêu sao 38 tuổi cũng chính là người thực hiện pha ‘tiền kiến tạo’, khi tỉa bóng sang cánh cho Silvetti trước khi băng vào đánh đầu ghi bàn thắng thứ 11 trong 7 trận gần nhất.

Chín phút sau khi ghi bàn, nhà vô địch World Cup cùng Argentina và 8 lần giành Quả bóng Vàng một mình đối mặt thủ môn nhưng cú sút về phía cột dọc xa của anh lại đi chệch cột dọc. Cơ hội ghi bàn tốt nhất của Cincinnati đến trong hiệp một khi Ender Echenique đánh đầu vào vòng cấm địa cho Evander, người đã dứt điểm vọt xà ngang. Inter Miami có 7 cú sút trúng đích so với 4 cú sút của Cincinnati.

Thế trận vượt trội của Inter Miami đã được cụ thể khi họ nâng tỷ số sau 10 phút của hiệp 2, khi Silvetti được Messi chuyền bóng và tung pha cứa lòng đánh bại thủ môn Roman Celentano của Cincinnati từ cánh trái vòng cấm. Phút 62, Messi tham gia cướp bóng từ phần sân nhà và tung đường chuyền xuyên qua hàng phòng ngự cho Allende, nâng tỷ số lên 3-0. Một lần nữa ở phút 74, Allende được Messi đặt vào thế đối mặt thủ môn và anh tiếp tục ghi bàn ấn định chiến thắng.

Messi lập kỷ lục vòng play-off MLS khi tham gia vào 12 bàn thắng (6 bàn, 6 kiến ​​tạo). Ảnh: AP

“Chúng tôi tỏ ra tự tin trước khung thành đối phương”, HLV Pat Noonan của FC Cincinnati chia sẻ. “Chúng tôi để mất bóng quá nhiều ở những khu vực nguy hiểm. Chúng tôi đã trao quá nhiều thời gian cho Messi. Chúng tôi đã không bảo vệ được khoảng trống đó. Thật khó khăn khi phải kết thúc như thế này. Xin lỗi người hâm mộ vì cách trận đấu kết thúc. Inter Miami xứng đáng được khen ngợi. Họ đã chơi tốt hơn tối nay”.

Inter Milan sẽ đối đầu với đội thắng trong trận bán kết còn lại của khu vực miền Đông, diễn ra vào Chủ nhật giữa Philadelphia Union và New York City FC. Nếu NYCFC thắng, Miami sẽ là đội chủ nhà của trận chung kết miền Đông tại Sân vận động Chase ở Fort Lauderdale, Florida. Tuy nhiên, nếu Philadelphia thắng, Miami sẽ đến Subaru Park để đối đầu với đội vô địch Supporters' Shield 2025.

Nhưng dù đối thủ là ai, chắc chắn đội bóng của HLV Javier Mascherano đang tràn đầy tự tin khi người đội trưởng của họ đang chơi với phong độ quá tốt. Messi chính thức lập kỷ lục vòng play-off MLS khi tham gia vào 12 bàn thắng (6 bàn thắng, 6 kiến ​​tạo).

PHI SƠN