Messi và Inter Miami chơi trận MLS đầu tiên trên sân mới vào ngày 4-4

Một trong những điểm nhấn trong lịch thi đấu của mùa giải MLS thường niên 2026 vừa được công bố hôm thứ Năm, là việc Lionel Messi và Inter Miami sẽ lần đầu tiên chơi một trận đấu thuộc Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) tại sân vận động mới của họ vào ngày 4-4.

Lionel Messi và Inter Miami chơi trận MLS đầu tiên trên sân mới Miami Freedom Park vào ngày 4-4. Ảnh: BRG International

Theo đó, mùa giải MLS 2026 sẽ bắt đầu từ ngày 21-2 và kéo dài đến ngày 7-11. Đây sẽ là mùa giải cuối cùng trong mô hình thi đấu từ tháng 2 đến tháng 11, trước khi một mùa giải được rút ngắn dự kiến áp dụng ​​vào năm 2027, và sau đó là lịch thi đấu mới tương tự nhiều giải đấu quốc tế khác trên thế giới - thi đấu từ hè sang xuân - cho mùa giải 2027-2028.

Vì sân vận động Miami Freedom Park - sân nhà mới của Inter Miami, tọa lạc gần Sân bay Quốc tế Miami, vẫn đang trong quá trình xây dựng - nên Messi và đồng đội sẽ mở màn mùa giải 2026 với 5 trận đấu sân khách liên tiếp. Trận mở màn trên sân nhà của Inter Miami sẽ là trận đấu với Austin FC, tại sân vận động mới có sức chứa 25.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Inter Miami sẽ tổ chức các trận đấu tiền mùa giải, hay các trận đấu khác tại sân vận động mới của mình trước ngày 4-4 hay không.

Việc khánh thành Miami Freedom Park sẽ mở đầu cho kế hoạch xây dựng 3 sân vận động MLS mới trong 3 mùa giải, với sân vận động Etihad Park của New York City FC dự kiến ​​khánh thành vào năm 2027, và một sân vận động mới ở trung tâm thành phố của Chicago Fire FC dự kiến ​​khánh thành vào năm 2028.

Điểm đáng chú ý khác trong lịch trình của mùa giải trùng với thời điểm diễn ra World Cup 2026 tại Bắc Mỹ - với Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai - là quãng nghỉ gần 2 tháng của MLS, khi không có trận đấu nào được lên lịch từ ngày 25-5 đến ngày 16-7. Nhưng mùa giải MLS sẽ trở lại ngay trước khi World Cup 2026 kết thúc. MLS sẽ có một số trận đấu đối đầu được lên lịch vào ngày 16 và 17-7, ngay trước trận tranh hạng 3 vào ngày 18-7, và trận chung kết World Cup vào ngày 19-7…

LINH SƠN