Ronaldo tung siêu phẩm “ngã bàn đèn”, Al-Nassr tạo khoảng cách 4 điểm ở ngôi đầu

Cristiano Ronaldo đã một lần nữa chứng minh được khả năng bền bỉ của mình khi ghi bàn từ một cú “xe đạp chổng ngược”, ấn định chiến thắng 4-1 cho Al-Nassr trước Al Khaleej tại Saudi Pro League vào Chủ nhật.

Cristiano Ronaldo ghi bàn từ một cú “xe đạp chổng ngược” ấn định chiến thắng 4-1 cho Al-Nassr trước Al Khaleej.

Siêu sao 40 tuổi người Bồ Đào Nha đón đường tạt bóng từ cánh phải bằng một cú tung người vô lê điệu nghệ, khiến thủ môn đối phương không thể cản phá, ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Al-Nassr. Chiến thắng lớn này giúp Al-Nassr nới rộng khoảng cách ở ngôi đầu bảng lên 4 điểm so với Al-Hilal sau 9 vòng đấu Saudi Pro League mùa giải mới.

Ronaldo vừa trở lại CLB sau chuyến đi làm nhiệm vụ quốc tế đầy sóng gió với đội tuyển Bồ Đào Nha. Siêu sao 5 lần thắng Quả bóng vàng không thể ghi bàn, thậm chí anh bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với CH Ireland. Cú huých khuỷu tay của anh vào hậu vệ người Ireland, John O'Shea còn có thể khiến Ronaldo trả giá nhiều hơn nữa. Đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành quyền tham dự World Cup 2026, nhưng nếu án phạt treo giò của Ronaldo bị tăng nặng, anh có thể sẽ vắng mặt trong một hoặc hai trận đấu đầu tiên vòng bảng trong lần thứ 6 kỷ lục góp mặt ở một kỳ World Cup.

Nhưng tại CLB thì Ronaldo, người đã chuyển đến CLB của Saudi Arabia vào năm 2023, vẫn là một chân sút hiệu quả với hiệu suất gần một bàn mỗi trận tại Saudi Pro League - 10 bàn sau 9 trận mùa giải này, và 85 bàn sau 87 lần ra sân tại Saudi Pro League. Ronaldo hiện ghi 111 bàn sau 124 trận trên mọi đấu trường cho Al-Nassr. Tuy nhiên, khởi đầu tốt của Al-Nassr mùa giải này chỉ đang mang lại hy vọng để cựu sao Man.United và Real Madrid thắng danh hiệu lớn đầu tiên của CLB Saudi Arabia.

THANH TUẤN