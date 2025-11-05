Oklahoma City Thunder ngược dòng thắng Los Angeles Clippers, duy trì chuỗi bất bại

Shai Gilgeous-Alexander tiếp tục chuỗi ghi điểm đáng kinh ngạc của mình khi Oklahoma City Thunder lội ngược dòng - để kéo dài chuỗi trận bất bại tại NBA mùa giải mới với chiến thắng 126-107 trước Los Angeles Clippers vừa kết thúc mới đây.

Gilgeous-Alexander là không thể chặn đứng

Đương kim MVP của Vòng bảng NBA và NBA Finals đã hoàn tất một màn trình diễn ấn tượng khác với 30 điểm, 12 kiến ​​tạo và 4 rebound, giúp Đương kim vô địch Thunder vươn lên dẫn đầu Bảng xếp hạng của NBA Khu vực miền Tây với thành tích 8-0 tuyệt đối!

Như vậy, Gilgeous-Alexander hiện đã ghi được từ 20 điểm trở lên trong 80 trận đấu liên tiếp - một thành tích chỉ thua kém Huyền thoại Wilt Chamberlain, người đang dẫn đầu Bảng xếp hạng mọi thời đại với chuỗi 20 điểm trong 92 và cả trong 126 trận đấu liên tiếp...

“Đơn giản thì, tôi chỉ tập luyện chăm chỉ, chăm sóc cơ thể, nghỉ ngơi thật đầy đủ và rồi lặp lại tất cả những việc này!”, cầu thủ 27 tuổi người Canada chia sẻ bí quyết, “Tôi tìm ra công thức hiệu quả với mình - và tôi cố gắng ghi điểm mỗi ngày, bất cứ khi nào có thể”.

Dù vậy, Gilgeous-Alexander vẫn khẳng định rằng là các đồng đội Thunder của anh không hề bận tâm đến khởi đầu bất bại của họ kể từ đầu mùa giải, dù là nó đang được giới truyền thông dệt mộng vinh quang bằng những ngôn từ có cánh tuyệt mỹ và tươi đẹp nhất.

“Chúng tôi đang không nói về điều đó”, Shai cho biết, “Chỉ tập trung vào từng ngày và từng trận đấu. Mỗi đêm thi đấu đều là một cơ hội để giành lấy chiến thắng. Và chúng tôi đã làm rất tốt điều đó trong 8 trận gần đây nhất. Chúng tôi phải tiếp tục giành chiến thắng”.

Oklahoma City đã phải rất là nỗ lực mới có được chiến thắng gần nhất tại sân Intuit Dome của Clippers, khi đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 33-20 ngay trong hiệp đấu đầu tiên nhờ cú bứt phá ghi được đến 17 điểm rạng rỡ của một ngôi sao kỳ cựu là James Harden.

Đội Thunder đã tăng tốc ngay sau khi bị Clippers làm cho chao đảo trong hiệp 1, để rồi họ đã ghi được 33-24 điểm trong hiệp đấu thứ 2, và rút ​​ngắn cách biệt xuống chỉ có 1 điểm khi 2 đội bước vào quãng nghỉ giải lao giữa giờ. Điều này là tối quan trọng với Thunder.

Thừa thế xông lên với lợi thế tâm lý to lớn, Oklahoma City lại tiếp tục ghi điểm thoải mái sau giờ nghỉ, họ ghi được đến 38 điểm trong hiệp 3 và cả một hiệp 4 quá chênh lệch (với điểm số riêng là 32-21) đã khép lại trận đấu với trận toàn thắng thứ 8 cho đội Thunder.

Trong khi đó, một cuộc đọ sức nảy lửa giữa 2 đội bóng hàng đầu Khu vực miền Đông chứng kiến ​​Chicago Bulls cũng lội ngược dòng ngoạn mục, từ thế bị dẫn trước đến 24 điểm để rồi đánh bại Philadelphia 76ers với điểm số sát nút 113-111 ngay tại Windy City.

76ers dường như đang hướng đến một chiến thắng áp đảo sau khi vượt qua Bulls với 45-27 ngay trong hiệp 1, với Tyrese Maxey thực hiện 4 cú bắn bóng 3 điểm thành công trong một khởi đầu bùng nổ cho đội bóng của Philadelphia. Quả là hiệp 1 quá ấn tượng!

76ers lại tiếp tục thống trị trong hiệp 2, tạo ra lợi thế dẫn trước 75-56 trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Nhưng Chicago đã lật ngược tình thế sau giờ nghỉ, thắng 28-20 ở trong hiệp 3 để rồi sau đó tiếp tục rút ngắn điểm số xuống tận cùng ở trong hiệp đấu thứ 4.

Cú bắn bóng 3 điểm ngoạn mục của Nikola Vucevic khi trận đấu chỉ còn hơn 3 giây là sẽ kết thúc cuối cùng đã ấn định một chiến thắng vô cùng kịch tính cho Chicago, giúp họ nâng cao thành tích lên thành 6-1 trong giai đoạn đầu mùa và dẫn đầu Bảng xếp hạng.

HLV Billy Donovan của Chicago đã khen ngợi sự trở lại của học trò trong hiệp 2, nhưng cảnh báo rằng họ cần cải thiện thể lực để có cơ hội cạnh tranh danh hiệu mùa này: “Chúng tôi thực sự cảm thấy thất vọng về mặt thể lực của mình trong hiệp đấu đầu tiên”.

“Chúng tôi rất may mắn khi giành được chiến thắng. Tôi vui vì là các cầu thủ chiến đấu, không bao giờ bỏ cuộc, chiến đấu hết mình và cạnh tranh hết mình để giành chiến thắng. Nhưng chúng tôi sẽ không phải là một đội bóng mạnh nếu chỉ cố gắng chạy và ném bóng trên sân. Chúng tôi phải mạnh mẽ hơn”.

Đ.Hg.