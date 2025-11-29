Los Angeles Lakers toàn thắng cả 4 trận vòng bảng, lọt vào tứ kết NBA Cup

Giành chiến thắng có điểm số 129-119 trước Dallas Mavericks, Luka Doncic và các đồng đội Los Angeles Lakers hoàn tất vòng bảng NBA Cup 2025 với thành tích toàn thắng tuyệt đối cả 4 trận đấu. Họ giành quyền lọt vào tứ kết và sẽ đối đầu San Antonio Spurs.

LA Lakers (áo tím) toàn thắng cả 4 trận vòng bảng NBA Cup

Ngôi sao bóng rổ Slovenia ghi được 35 điểm cũng 11 pha kiến tạo khi bước ra sân đấu để chống lại đội bóng cũ - nhiều duyên nợ của mình. Ngoài ra, Austin Reaves ghi được 38 điểm cùng 8 lần tranh bóng bật bảng.

Chưa hết, Deandre Ayton đã ghi được 17 điểm cùng 8 lần tranh bóng bật bóng, cộng thêm cả LeBron James ghi 13 điểm cùng 7 pha kiến ​​tạo ở trong trận đấu thứ 4 trong mùa của anh, khi quay trở lại sau chấn thương.

Kết quả này (cũng là trận toàn thắng thứ 3 của Doncic trước các đồng đội cũ) giúp LA Lakers kết thúc vòng bảng mùa này với 4 trận toàn thắng. Trước đó, họ đã thắng Memphis Grizzlies 117-112, thắng New Orleans Pelicans 118-104 và thắng cả đội bóng cùng thành phố là Los Angeles Clippers 135-118.

Ở phía ngược lại, P.J. Washington ghi được 22 điểm - với 9 lần tranh bóng bật bóng, và Anthony Davis đóng góp thêm 12 điểm cho Mavericks trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà cũ khi anh chuyển đến Dallas trong vụ Doncic.

Davis quay trở lại sau khi vắng mặt 14 trận trước đó vì chấn thương bắp chân. Nhưng không thể giúp Mavericks thoát trận thua thứ 5/6 trận gần đây. Họ đã bị loại khỏi NBA Cup với thành tích 1 thắng - 3 thua.

Trong trận đấu này, Lakers không sử dụng sân mặt sân đặc biệt vì chính các cầu thủ của họ bày tỏ lo ngại rằng mặt sân này quá trơn trượt. Lakers ra mắt mặt sân màu vàng đặc biệt trong chiến thắng trước Clippers.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn họp báo sau trận đấu, Doncic nói rằng, mặt sân trơn trượt một cách nguy hiểm. Theo người phát ngôn của đội, Lakers đã báo cáo sự cố lên liên đoàn, và các kỹ thuật viên từ nhà cung cấp xác định mặt sân không thể thi đấu trong trận đấu cuối cùng của vòng đấu bảng.

Cuối cùng, mặt sân thế nào vẫn không ảnh hưởng Reaves kết hợp hoàn hảo với lại Doncic. Bộ đôi này ghi được 73 điểm cho đội bóng chủ sân Cryptp.com Arena. Reaves thi đấu hay đến nỗi, khán giả đã liên tục hò reo: “M - V - P!” (cầu thủ xuất sắc nhất) khi trận đấu kết thúc.

Các kết quả rất đáng chú ý khác: New York Knicks thắng Milwaukee Bucks với điểm số 118-109 (Jalen Brunson ghi 37 điểm), Orlando Magic đánh bại Detroit Pistons 112-109 (Desmond Bane ghi 37 điểm), Oklahoma City Thunder thắng Phoenix Suns 123-119 (Shai Gilgeous-Alexander cũng ghi 37 điểm).

Cặp đấu tứ kết NBA Cup 2025 Orlando Magic - Miami Heat Toronto Raptors - New York Knicks Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs

Đ.Hg.