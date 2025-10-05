Gần 400 võ sĩ tranh tài tại giải Boxing toàn quốc 2025

Khởi tranh từ ngày 4 đến 12-10 tại Nhà thi đấu đa năng phường Tân Thuận (TPHCM), giải vô địch Boxing toàn quốc 2025 thu hút gần 400 võ sĩ đến từ 29 đoàn tham dự.

Các VĐV tranh tài tìm suất dự SEA Games 33

Giải vô địch Boxing toàn quốc 2025 được đánh giá là dịp để ban chuyên môn tuyển chọn những võ sĩ xuất sắc nhất đại diện Boxing Việt Nam tham dự SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm tại Thái Lan. Do đó, giải năm nay thu hút số lượng vận động viên tham gia đông đảo, 375 võ sĩ và 47 huấn luyện viên đến từ 29 đoàn thuộc các tỉnh, thành, ngành trên cả nước, tranh tài ở 54 hạng cân thuộc 2 nhóm tuổi 17-18 và 19-40.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân, với mục tiêu chuyên môn cao, bên cạnh việc tạo cơ hội cọ xát, nâng cao kỹ - chiến thuật cho các võ sĩ trong nước, TPHCM quyết tâm tổ chức giải đấu theo hướng chuyên nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất để các đoàn và tuyển thủ thi đấu thoải mái với tinh thần cống hiến cao nhất.

29 đoàn tham dự giải

Đây là giải đấu có quy mô lớn nhất trong hệ thống thi đấu boxing quốc gia, cũng là dịp để các địa phương đánh giá lực lượng , tuyển chọn vận động viên xuất sắc, hướng đến các giải đấu trong khu vực và thế giới.

Sau ngày thi đấu đầu tiên, đã diễn ra 25 trận ở nhóm tuổi 19-40. Chủ nhà TPHCM mở màn thuận lợi với 3 chiến thắng của Trần Đông Du (hạng -57kg nam), Nguyễn Tấn Hưng (hạng 71kg nam) và Nguyễn Phi Khoa (hạng 60kg nam).

Trong khi đó, đoàn Quân đội tiếp tục khẳng định phong độ khi giành 6 trận toàn thắng. Hà Nội cũng có khởi đầu ấn tượng với 3 chiến thắng.

NGUYỄN ANH