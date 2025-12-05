Chonburi bình yên giữa SEA Games 33

Người dân ở huyện vùng biển Mueang Chonburi (tỉnh Chonburi) hy vọng sự xuất hiện của SEA Games 33 không chỉ giúp kích cầu du lịch địa phương mà còn làm cho không khí yên bình nơi đây trở nên sôi động hơn.

Người dân Chonburi thân thiện, hiếu khách. ẢNH: HỮU THÀNH

Mueang Chonburi cách Bangkok khoảng 70 km, tương đương 1 giờ 30 phút di chuyển bằng ô tô. Người viết về đây bởi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có trận ra quân vô cùng quan trọng, mở đầu cho hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games. Trước lúc khởi hành, các phóng viên trong đoàn cũng được “rỉ tai” rằng Chonburi yên ắng và bình lặng hơn hẳn, một thế giới đối lập so với nhịp sống hối hả của Bangkok.

Quả thật, ngay cả khi Mueang Chonburi được chọn để đăng cai 7 nội dung thi đấu tại SEA Games 33, nơi đây vẫn cứ bình bình, mọi hoạt động diễn ra như thường. Cũng có thể vì SEA Games 33 phải đến ngày 9-12 mới khai mạc, và bóng đá nữ là nội dung thi đấu sớm nhất, còn các môn khác vẫn chưa diễn ra, nên thành thử không khí sự kiện vẫn chưa hẳn sôi động.

Các áp phích tuyên truyền SEA Games 33 tại tuyến phố chính ở huyện Mueang Chonburi. ẢNH: HỮU THÀNH

Nhưng trên các con phố tại địa phương, những băng rôn, áp phích, hình nộm… về sự kiện vẫn được tuyên truyền ở các tuyến phố chính, nơi đầy ắp phương tiện di chuyển qua lại.

Phóng viên Việt Nam là đoàn truyền thông quốc tế đầu tiên có mặt tại sân thi đấu Chonburi đầu tiên. Sau 2 ngày, các nhân viên ở đây vui mừng… vì có việc để làm. Họ niềm nở nở nụ cười và xin các thành viên trong đoàn chụp một tấm ảnh để lưu hành nội bộ, báo cáo đến ban tổ chức. Các thành viên của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cũng hỗ trợ những vị khách Việt Nam đầy nhiệt tình bằng đồ ăn chay lẫn mặn, nước uống đủ loại... Nữ cán bộ truyền thông Yanikar Chanthip (FAT) còn trêu rằng “chào mừng những vị khách đầu tiên của chúng tôi”.

Khán giả địa phương đi xem trận ra quân của đội tuyển nữ bóng đá Thái Lan. ẢNH: CHANGSUEK

Còn tại khu chợ cá Ang Sila nổi tiếng của địa phương, từ sáng sớm đã hoạt động rôm rả. Người viết gặp chị Puritar Mai, người đã gắn bó với nghề buôn bán tại chợ cá suốt 6 năm, chia sẻ rằng bầu không khí SEA Games 33 ở Chonburi vài ngày trước khá trầm. Theo chị, năm nay có quá nhiều thông tin và sự kiện lớn diễn ra liên tiếp, khiến sự kiện phần nào “bị ăn bớt” sự chú ý.

“SEA Games ở đây năm nay khá yên ắng, vì bây giờ có quá nhiều tin tức khác như lũ lụt ở Songkhla chẳng hạn, hay địa phương vừa tổ chức một sự kiện lớn về xã hội. Nhưng hôm qua, mọi người mới bắt đầu biết đến SEA Games và bắt đầu hào hứng hơn. Có lẽ từ hôm nay, tin tức sẽ được đưa nhiều hơn đấy”, chị nói.

Hoạt động buôn bán diễn ra tấp nập tại chợ cá Ang Sila nổi tiếng của Chonburi. ẢNH: HỮU THÀNH

Sự kiện mà chị Puritar nhắc đến chính là trận ra quân của đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan tại sân Chonburi. Ở một góc nhìn khác, chị Ang Sa kỳ vọng SEA Games sẽ mang lại chút khởi sắc cho địa phương: “Tôi nghĩ SEA Games sẽ giúp kích thích kinh tế tốt hơn một chút, vì trước đây khu vực này khá yên ắng”.

Có người xem SEA Games là sự kiện vô cùng quan trọng, đến mức theo dõi từng khoảnh khắc bằng tâm trạng háo hức. Nhưng với người khác, giải đấu thể thao như vậy lại không nằm trong mối quan tâm hàng đầu giữa guồng quay bận rộn của công việc.

Vì khu vực quanh sân Chonburi không có điều kiện lưu trú phù hợp, nên đội tuyển nữ Việt Nam phải ở một khách sạn cách địa điểm thi đấu gần 30 km, nơi có đầy đủ cơ sở vật chất cho cả đội sinh hoạt. Chính vì vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải di chuyển sớm đến sân tập để tránh tình trạng kẹt xe.

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)