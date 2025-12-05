Sẽ khen thưởng các võ sĩ karate Việt Nam nếu giành HCV tại SEA Games 33

Các võ sĩ đội tuyển karate Việt Nam sẽ có cơ hội nhận thưởng “nóng” nếu giành các thành tích huy chương tại SEA Games 33-2025.

Đội tuyển karate Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng để tranh tài SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

“Chúng tôi đã kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa để có sự động viên tinh thần tốt nhất cho toàn bộ VĐV đội tuyển karate Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Các khoản thưởng “nóng” là sự khích lệ để các em có thêm tinh thần cao nhất khi giành được kết quả như kỳ vọng”, phụ trách bộ môn karate (Cục TDTT Việt Nam) – ông Vũ Sơn Hà trao đổi ngày 5-12.

Theo đó, bộ môn karate (Cục TDTT Việt Nam) đã vận động được các nguồn lực để có quỹ thưởng và sẽ thưởng “nóng” 10 triệu đồng, 7 triệu đồng và 5 triệu đồng tương ứng thành tích với mỗi tấm HCV, HCB và HCĐ tại SEA Games 33-2025. Ông Vũ Sơn Hà cũng bày tỏ rằng các nguồn lực cổ vũ cho đội tuyển karate Việt Nam tại SEA Games 33-2025 là sự đồng hành quý giá, có giá trị tốt nhất giúp võ sĩ karate Việt Nam quyết tâm đạt chuyên môn cao nhất.

Đến lúc này, mức thưởng được công bố để tập thể toàn đội tuyển karate Việt Nam nắm bắt và sẵn sàng thi đấu hướng đến mục tiêu đạt kết quả cao nhất ở SEA Games 33-2025.

Tại kỳ SEA Games 33-2025 này, đội tuyển karate Việt Nam góp mặt 19 tuyển thủ tranh tài các nội dung dành cho kumite (đối kháng) và kata (biểu diễn) nam, nữ. Toàn đội được tập luyện cao độ thời gian qua để sẵn sàng lên đường tranh tài. Môn karate là 1 trong những môn võ thuật trọng điểm của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025.

Đáng chú ý, võ sĩ Lê Minh Thuận của đội tuyển karate Việt Nam đã vinh dự được lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam giao nhiệm vụ cầm cờ tại Lễ khai mạc SEA Games 33-2025.

Ở Thái Lan năm nay, môn karate tổ chức các nội dung kumite gồm 55kg, 60kg, 67kg, 75kg, 84kg, trên 84kg và đồng đội nam; 50kg, 55kg, 61kg, 68kg, trên 68kg và đồng nữ nữ cùng với nội dung kata đồng đội nam, đồng đội nữ.

MINH CHIẾN