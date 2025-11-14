SEA Games 33

Đội tuyển karate Việt Nam sẽ chọn VĐV thay thế vị trí của Nguyễn Thị Ngoan

Đại diện ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam cho biết việc tìm nhân tố thay thế võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan đã được tính toán kỹ để đảm bảo tốt nhất thành tích SEA Games 33-2025.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Ngoan vắng mặt tại SEA Games 33-2025 vì chấn thương. Ảnh: AKF
Tuyển thủ Nguyễn Thị Ngoan vắng mặt tại SEA Games 33-2025 vì chấn thương. Ảnh: AKF

Theo đại diện Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam cho biết, VĐV thay thế vị trí của võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan trong nội dung trên 68kg nữ ở SEA Games 33-2025 đã được tính toán cụ thể. Nguyễn Thị Ngoan gặp chấn thương nên không thể tham dự SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, việc đăng ký VĐV thay thế phải được Ban tổ chức chủ nhà chấp thuận bởi thành viên tham dự SEA Games 33-2025 đã có thẻ như quy định ban hành. Đội tuyển karate Việt Nam chờ thông báo từ Ban tổ chức môn karate của SEA Games 33-2025 về việc thay đổi nhân sự với trường hợp chấn thương của võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan.

Đội tuyển karate Việt Nam đang tập huấn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội). Các tổ nội dung kumite (đối kháng) và kata (biểu diễn) nam, nữ được yêu cầu tập trung tinh thần cao nhất. Trong đó, việc tránh tối đa chấn thương thời điểm quan trọng lúc này.

Theo thông báo của Ban tổ chức môn karate tại SEA Games 33-2025, các nội dung dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 11 tới 14-12. Trong đó, ngày 10-12 sẽ tổ chức phiên họp kỹ thuật để thông báo chương trình tổ chức cũng như có sự kiểm tra danh sách đăng ký cuối cùng. Cách đây 2 năm tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, đội tuyển karate Việt Nam từng giành 13 huy chương (6 HCV, 1 HCB, 6 HCĐ). Võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan đã góp mặt tại Đại hội trên và đạt tấm HCV nội dung kumite đồng đội nữ. Cô đang được điều trị chấn thương tại Bệnh viện thể thao Việt Nam.

MINH CHIẾN

