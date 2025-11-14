Thể thao Việt Nam dự kiến tranh tài 47 môn và phân môn tại SEA Games 33

Thể thao Việt Nam dự kiến tham dự 47 môn, phân môn tại SEA Games 33-2025 với nhiều môn, nội dung có ý nghĩa quan trọng về thành tích.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và đại diện các bộ môn làm việc rà soát sự chuẩn bị SEA Games 33-2025. Ảnh: BVHTTDL

Buổi làm việc chiều tối ngày 13-11 vừa qua tại Cục TDTT Việt Nam được xem là cuộc báo cáo, rà soát kỹ lưỡng then chốt để các bộ môn, đại diện các ban huấn luyện từng đội tuyển thể thao quốc gia đối với Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương về công tác chuẩn bị SEA Games 33-2025.

Trên cơ bản chuyên môn, thể thao Việt Nam có chỉ tiêu phấn đấu giành 100 HCV và cử lực lượng tham dự 47 môn, phân môn. Trong số này, các môn sẽ góp mặt bằng hình thức xã hội hóa gồm trượt ván, trượt băng, bowling, MMA (Võ thuật tổng hợp), bóng chày, leo núi thể thao, teqball, E-Sports, kéo co, jetski (mô tô nước). Những môn ngoài nhóm này là chủ lực của Đoàn thể thao Việt Nam hướng tới giành thành tích cao nhất.

Hiện tại, các đội tuyển thể thao quốc gia đã báo cáo chỉ tiêu giành HCV cụ thể. Trong đó, một số đội tuyển hướng tới mục tiêu cao như điền kinh (12 HCV), bắn súng (7 HCV), đua thuyền (8 HCV), vật (6 HCV)…

Đối với sự chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 33-2025, từng đội tuyển thể thao quốc gia được rà soát kỹ thành phần HLV, VĐV góp mặt và việc ưu tiên hàng đầu dành cho những VĐV có khả năng giành huy chương cao nhất, những VĐV trẻ cho mục tiêu xa đối với ASIAD 20 năm 2026 và Olympic 2028.

“Thể thao Việt Nam cần nỗ lực vượt qua khó khăn, không đổ tại các lý do khách quan, phấn đấu giành khoảng 100 HCV, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu.

SEA Games 33-2025 sẽ tổ chức từ ngày 9-12 tới 20-12. Đây sẽ là cơ hội để ngành thể thao thi đua Lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự 4 nội dung môn bóng đá gồm bóng đá nam, nữ sân cỏ và bóng đá nam, nữ trong nhà (futsal). 4 đội tuyển đặt mục tiêu vào chung kết tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN