Chuyên gia Hassan Shaterzadeh trở lại đội tuyển karate Việt Nam

Chuyên gia người Iran Hassan Shaterzadeh chính thức trở lại làm việc cùng đội tuyển karate Việt Nam hướng tới SEA Games 33-2025.

Đội tuyển karate Việt Nam có thêm sự chuẩn bị chuyên môn khi chuyên gia trở lại làm việc từ tháng 10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam cho biết, chuyên gia Hassan Shaterzadeh đã được Cục TDTT Việt Nam và bộ môn karate (Cục TDTT Việt Nam) mời trở lại làm việc từ đầu tháng 10. Vị chuyên gia này đã bắt tay vào công tác huấn luyện võ sĩ nội dung kumite (đối kháng) của đội tuyển lúc này ở điểm tập huấn Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội).

Cách đây 2 năm, ông Hassan Shaterzadeh đã là chuyên gia của đội tuyển karate Campuchia thi đấu tại SEA Games 32-2023.

Chuyên gia Hassan Shaterzadeh đã có nhiều thời gian làm việc cùng đội tuyển karate Việt Nam trước đây. Ông bắt đầu làm quen với thể thao Việt Nam và đội tuyển karate Việt Nam năm 2014. Sau đó, chuyên gia này trở lại để đảm trách công tác chuyên môn từ năm 2017 tới 2019. Kết thúc thời gian làm việc tại Việt Nam, chuyên gia Hassan Shaterzadeh đã làm việc cùng karate Campuchia từ năm 2020 tới 2023. Bây giờ, vị chuyên gia nhiều kinh nghiệm này tiếp tục đồng hành đội tuyển karate Việt Nam.

Trước mắt, nhiệm vụ của chuyên gia Hassan Shaterzadeh và ban huấn luyện là tập trung chuẩn bị chuyên môn để các võ sĩ đạt phong độ tốt nhất hướng tới thi đấu SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. 2 năm trước tại SEA Games 3-2023 ở Campuchia, võ sĩ karate Việt Nam đã giành được 13 tấm huy chương (trong đó có 6 HCV). Hiện tại, toàn đội tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng để phấn đấu đạt kết quả tốt nhất.

MINH CHIẾN