Võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly sang Pháp dự vòng loại giải karate vô địch thế giới 2025

Võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly đã giành HCV giải trẻ châu Á 2025 và sẵn sàng tham dự vòng loại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: AKF

Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam cử 2 võ sĩ tham dự vòng loại giải karate vô địch thế giới 2025 gồm Nguyễn Thị Diệu Ly và Nguyễn Thị Thu. Trong đó, Diệu Ly được đăng ký hạng 61kg nữ còn Nguyễn Thị Thu góp mặt hạng 50kg nữ.

Giải vòng loại năm nay tổ chức tại Pháp từ ngày 17 tới 19-10. Dự kiến các tuyển thủ lên đường sang Pháp vào ngày 14-10 nhằm sẵn sàng tranh tài.

Giải karate vô địch thế giới 2025 sẽ tổ chức 2 giai đoạn gồm vòng loại và vòng chung kết. Các VĐV vượt qua vòng loại sẽ góp mặt tại vòng chung kết tổ chức vào tháng 11 tại Cairo (Ai Cập). Theo quy định, mỗi nội dung tại vòng chung kết chỉ có 36 võ sĩ hàng đầu thế giới được suất tham dự. Hiện tại, Liên đoàn karate thế giới đã xác định được 24 VĐV của các nội dung tổ chức tại giải vô địch thế giới 2025 được góp mặt. Vòng loại tổ chức tại Pháp sẽ tìm ra thêm 12 gương mặt trong từng nội dung để hoàn tất danh sách 36 VĐV.

Võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly là thành viên đội tuyển karate Việt Nam đã tham dự các giải Đông Nam Á, châu Á để giành thành tích thời gian qua. Diệu Ly từng giành HCV tại giải vô địch trẻ thế giới năm 2022. Tại giải karate vô địch trẻ châu Á 2025 mới đây, Nguyễn Thị Diệu Ly giành HCV hạng 55kg nữ nhóm tuổi U21. Diệu Ly là võ sĩ trưởng thành tại đội karate Quân đội và là em ruột của tuyển thủ Nguyễn Thị Ngoan.

MINH CHIẾN