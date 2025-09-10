8 võ sĩ karate Việt Nam được trao Huân chương Lao động hạng Nhì

Tuyển thủ karate Việt Nam thi đấu giành HCV nội dung kata đồng đội nữ tại giải vô địch châu Á 2025. Ảnh: AKF

Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam cho biết, 8 tuyển thủ và 2 HLV thuộc danh sách khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2025 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Quyết định đã được duyệt và thông báo tới Cục TDTT Việt Nam cùng bộ môn karate.

Theo đó, danh sách 8 tuyển thủ có tên khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì là Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan, Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên, Bùi Ngọc Nhi. Thành tích được ghi nhận để trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2025 là HCV do các tuyển thủ giành tại giải vô địch châu Á 2025.

Ngoài ra, các HLV Nguyễn Văn Sử, Đỗ Thị Thu Hà thuộc ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam cũng được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. HLV Nguyễn Văn Sử là thành viên tổ nội dung kumite (đối kháng) còn HLV Đỗ Thị Thu Hà thuộc tổ nội dung kata (biểu diễn).

Trước đó vào tháng 4 năm nay, các VĐV Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Diệu Ly, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan và HLV Dương Hoàng Long đã được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì để ghi nhận thành tích giành HCV tại giải vô địch karate châu Á 2024.

Trong giải vô địch châu Á 2025 tổ chức ở Uzbekistan vào tháng 5 năm nay, đội tuyển karate Việt Nam đã giành 3 HCV, 1 HCĐ để xếp hạng 3 chung cuộc. Tại chung kết nội dung kata đồng đội nữ, đội Việt Nam (Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Phương) đã thắng thuyết phục đội Trung Quốc để giành HCV. Tấm HCV ghi nhận sau 10 năm, đội kata của karate nữ Việt Nam mới lập lại kết quả trên. Lần gần nhất trước đó chúng ta giành được ngôi vô địch châu Á là năm 2015. Năm 2022 tại ASIAD 19, đội kata nữ của karate Việt Nam đã giành HCV đóng góp vào thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam.

Võ sĩ karate Việt Nam thi đấu nội dung kumite tại giải vô địch châu Á 2025. Ảnh: AKF

Cũng tại giải vô địch châu Á 2025, đội kumite đồng đội nữ (Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan, Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm) thắng đội Kazakhstan ở chung kết để giành HCV. VĐV Việt Nam giữ thành tích đạt 3 HCV liên tiếp kumite đồng đội nữ từ năm 2023 tới 2025.

Theo quyết định mới công bố, võ sĩ boxing Hà Thị Linh được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba trước thành tích giành HCĐ tại giải vô địch thế giới 2025. Giải đấu trên đã diễn ra trong tháng 3 năm nay ở Serbia.

MINH CHIẾN