Giành 2 HCV, tuyển karate Việt Nam đứng hạng 5 giải vô địch trẻ châu Á 2025

Võ sĩ đội tuyển karate Việt Nam đã có những tấm HCV trong ngày thi đấu cuối để giữ hạng 5 trên bảng xếp hạng.

Võ sĩ karate Việt Nam thi đấu tại ngày cuối giải vô địch trẻ châu Á 2025. Ảnh: AKF

Giải karate vô địch trẻ châu Á 2025 đã bế mạc vào tối ngày 7-9 theo giờ địa phương tại Trung Quốc. Trong ngày cuối, karate Việt Nam giành được 2 HCV quan trọng với thành tích của Trần Thị Cẩm Tú (59kg nữ) và Nguyễn Thị Diệu Ly (55kg nữ).

Tại trận chung kết hạng 55kg nữ nhóm tuổi U21, Nguyễn Thị Diệu Ly vượt qua đối thủ Saeidabadi Fatemehzahra (Iran) để giành HCV quan trọng cho đội karate Việt Nam. Diệu Ly đang là 1 trong những tuyển thủ triển vọng của karate nữ Việt Nam được ban huấn luyện tập trung đầu tư để phát triển chuyên môn thực hiện nhiều nhiệm vụ quốc tế.

Võ sĩ Diệu Ly (áo đỏ) giành HCV hạng cân 55kg nữ. Ảnh: AKF

Tiếp sau kết quả này, tuyển thủ Trần Thị Cẩm Tú thi đấu chung kết hạng 59kg nữ vô địch trẻ và thắng đối thủ Tambat Rusha (Ấn Độ), giành HCV thứ 2 cho đội karate Việt Nam.

Ngoài 2 HCV này, đội karate Việt Nam còn có các thành tích HCB của Nguyễn Mai Quỳnh (kata cá nhân nữ (thiếu niên), HCB của Bùi Ngọc Nhi (kata cá nhân nữ vô địch trẻ), HCB đồng đội kata nữ vô địch trẻ, HCB của Hoàng Thị Thu Uyên (kata cá nhân nữ U21), HCB của Nguyễn Thị Mẫn (68kg nữ, U21).

Trên bảng tổng sắp, đội karate Việt Nam giành 2 HCV, 5 HCB để đứng hạng 5 chung cuộc. Đội Nhật Bản xếp nhất với 12 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ trong khi hạng nhì là đội Iran với 7 HCV, 9 HCB, 6 HCĐ và Saudi Arabia đứng hạng ba (5 HCV, 1 HCB, 6 HCĐ). Toàn giải đã có 22 đội giành được huy chương.

MINH CHIẾN