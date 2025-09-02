Đội tuyển karate Việt Nam cử 11 tuyển thủ tham dự giải vô địch trẻ châu Á 2025

Võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly (áo đỏ) là VĐV có chuyên môn tốt của karate trẻ Việt Nam. Ảnh: AKF

“Ban huấn luyện cử võ sĩ trẻ có tiềm năng và chuyên môn tốt tham dự giải vô địch trẻ châu Á 2025 ở Trung Quốc. Chúng tôi tin tưởng các em sẽ đạt kết quả tốt để giành thành tích cho mình. Đây cũng là cơ hội giúp từng VĐV học hỏi, cọ xát chuyên môn”, phụ trách bộ môn karate (Cục TDTT Việt Nam) – ông Vũ Xuân Hà cho biết. Ngày 2-9, thành viên toàn đội đã lên đường sang Trung Quốc.

10 võ sĩ của karate Việt Nam dự giải lần này gồm Diệu Ly, Ngọc Nhi, Quỳnh Anh, Phương Nghi, Quỳnh Như, Văn Đức, Cẩm Tú, Thu Uyên, Văn Lương, Kim Tiền, Nguyễn Thị Mẫn. Võ sĩ Việt Nam sẽ thi đấu các nội dung dành cho kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng) đối với vô địch trẻ, vô địch nhóm tuổi U21 và vô địch thiếu niên tại giải. Trong số này, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly là 1 trong những tuyển thủ quan trọng của karate Việt Nam từng đạt huy chương giải trẻ thế giới và châu Á.

Trước khi dự giải năm nay, đội tuyển karate Việt Nam đã cử các võ sĩ tham dự giải trẻ châu Á mở rộng 2025 ở Trung Quốc và giành 1 HCV (Trần Thị Cẩm Tú) và 2 HCB (Huỳnh Kim Tiền, Nguyễn Thùy Linh). Các võ Kim Tiền và Cẩm Tú tiếp tục được góp mặt giải vô địch châu Á 2025 lần này.

Giải năm nay quy tụ 516 võ sĩ của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á góp mặt. Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài đội Việt Nam, các đội Thái Lan, Malaysia, Brunei, Philippines, Indonesia, Singapore có lực lượng tham gia thi đấu. Chỉ tiêu của karate Việt Nam là phấn đấu giành được huy chương. Giải bắt đầu thi đấu ngày 5-9.

MINH CHIẾN