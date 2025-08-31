Võ sĩ karate Nguyễn Thị Ngoan: Tự hào khi làm nhiệm vụ rước đuốc tại Lễ diễu binh, diễu hành Ngày Quốc khánh

Nguyễn Thị Ngoan được tham gia làm nhiệm vụ tại khối rước đuốc. Ảnh: TTXVN

“Tôi rất hồi hộp khi được nhận nhiệm vụ này. Tuy nhiên, với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tôi và những VĐV tham gia khối rước đuốc chăm chỉ tập luyện để đóng góp một phần sức nhỏ bé của mình vào Lễ diễu binh, diễu hành trọng đại của đất nước. Chúng tôi thấy tự hào khi được góp mặt lần này”, tuyển thủ Nguyễn Thị Ngoan chia sẻ.

Trong khối rước đuốc của Lễ diễu binh, diễu hành Ngày Quốc khánh 2-9 (A80), Nguyễn Thị Ngoan là 1 trong 3 vị trí ngay phía sau người cầm đuốc chính. Tại từng buổi tập, mỗi thành viên của khối (trong đó có Nguyễn Thị Ngoan) đều phải làm quen với kỹ thuật khi chạy rước đuốc. Nghi lễ xin lửa và rước đuốc là thiêng liêng nhất do thế từng cá nhân của khối rước đuốc phải tuân thủ đúng yêu cầu di chuyển đội ngũ. “Để có hàng khối chạy đều, chúng tôi phải tập rất kỹ lưỡng và chính xác từng động tác. Vì thế trong các buổi tập, tất cả chúng tôi tuân thủ đúng quy định chuyên môn tập luyện của khối diễu binh, diễu hành đưa ra”, Nguyễn Thị Ngoan chia sẻ. Khi hỏi rằng việc tập luyện có mệt hay không, Nguyễn Thị Ngoan bày tỏ rằng bất kỳ buổi tập nào cũng diễn ra với tinh thần tập trung và bản thân mình luôn nỗ lực thực hiện tốt nhất trọng trách đã được giao phó.

Nguyễn Thị Ngoan cho biết bản thân rất vinh dự khi được tham gia Lễ diễu binh, diễu hành Ngày Quốc khánh 2-9. Ảnh: MINH MINH

Lau mồ hôi trên gương mặt, nữ tuyển thủ đội tuyển karate Việt Nam chia sẻ thêm: “Được tham dự chương trình trọng đại của đất nước, tôi thấy vui lắm. Vì thế mọi mệt nhọc trong tập luyện đều không là trở ngại gì cả. Chúng tôi đã tập luyện, thực hiện các chương trình sơ duyệt, tổng duyệt. Tôi đang rất háo hức để bước vào chương trình chính thức Lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2-9”.

Năm nay, Nguyễn Thị Ngoan là thành viên đội tuyển karate Việt Nam đã giành các tấm HCV kumite (đối kháng) đồng đội nữ tại giải vô địch châu Á 2025 và vô địch Đông Nam Á 2025. Tháng 4 năm nay, Nguyễn Thị Ngoan vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trước thành tích giành HCV tại giải vô địch châu Á 2024. Cùng với võ sĩ này, các đồng đội Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Diệu Ly, Đinh Thị Hương cũng được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Cô cho biết sau nhiệm vụ đối với Lễ diễu binh, diễu hành Ngày Quốc khánh 2-9 (A80) sẽ tiếp tục trở lại tập luyện chuyên môn để chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất là SEA Games 33-2025. Đội tuyển karate Việt Nam đang tập trung rà soát lực lượng để cử võ sĩ tốt nhất sang Thái Lan thi đấu Đại hội này. Cách đây 2 năm, đội kumite nữ Việt Nam (Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Trương Thị Thương) đã giành HCV tại SEA Games 32-2023. Mục tiêu đội tuyển hướng tới là bảo vệ ngôi vô địch đang giữ.

MINH CHIẾN