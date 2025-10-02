Đội tuyển karate Việt Nam cử 7 tuyển thủ thi đấu giải K1 thế giới tại Malaysia

Đội tuyển karate Việt Nam đã có mặt tại Malaysia tham dự giải K1 thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn karate thế giới.

Võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm có trong thành phần đội tuyển karate Việt Nam thi đấu ở Malaysia. Ảnh: AKF

7 võ sĩ của đội tuyển karate Việt Nam lên đường sang Malaysia tham dự giải K1 – giải karate uy tín thuộc hệ thống của Liên đoàn karate thế giới vào ngày 2-10.

Thành phần đội tuyển gồm Đinh Thị Hương, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên, Vương Thị Thuyết và Nguyễn Thị Phương. HLV trưởng Dương Hoàng Long có mặt tại Malaysia chỉ đạo các võ sĩ thi đấu.

Tại giải này, VĐV của Việt Nam đăng ký các nội dung dành cho kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng). Trong đó, võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm tham dự nội dung 55kg, Đinh Thị Hương góp mặt nội dung 68kg và Vương Thị Thuyết góp mặt hạng 61kg nữ.

Sau nhiều năm, đội tuyển karate Việt Nam đã đăng ký tham dự trở lại giải K1 của karate thế giới. Ban huấn luyện đội tuyển cho biết, một số tuyển thủ hiện đang được tích lũy chuyên môn chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 do vậy chương trình thi đấu tại Malaysia để rèn luyện thêm kỹ, chiến thuật. Sau giải này, đội tuyển karate Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch thế giới 2025.

Giải karate K1 tại Malaysia tổ chức từ ngày 3-10 tới 5-10. Giải ghi nhận 604 võ sĩ của 82 đội tham gia thi đấu. Các đội tuyển Indonesia, Myanmar, Singapore, Campuchia, Philippines cử lực lượng tham dự giải này nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 cuối năm nay. Chỉ tiêu thành tích của đội tuyển karate Việt Nam là phấn đấu giành huy chương.

MINH CHIẾN