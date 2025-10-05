Karate Việt Nam giành 3 HCĐ tại giải K1 thuộc hệ thống thế giới 2025

Các võ sĩ karate Việt Nam đã giành được 3 tấm HCĐ trong giải quốc tế K1 thuộc hệ thống thế giới tổ chức tại Malaysia.

Hoàng Thị Mỹ Tâm (ngoài cùng bên phải) giành HCĐ tại giải đấu. Ảnh: AKF

Ngày 5-10, giải đấu bế mạc sau các nội dung tranh tài. Đội tuyển karate Việt Nam đã tranh tài nỗ lực giành được 3 tấm HCĐ. Tại nội dung kata (biểu diễn) đồng đội nữ đội tuyển nữ Việt Nam với võ sĩ Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên, Bùi Ngọc Nhi đã kết thúc ở vị trí hạng 3, nhận HCĐ.

Vô địch nội dung này tại giải là đội nữ Trung Quốc, còn đội Peru có vị trí hạng nhì. Trong kết quả kata cá nhân, võ sĩ Bùi Ngọc Nhi đứng hạng 7 chung cuộc.

Ngoài kết quả trên, đội tuyển karate Việt Nam còn giành được các tấm HCĐ ở các hạng cân đối kháng (kumite). Tại hạng cân 55kg nữ, võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm giành HCĐ sau khi dừng bước ở bán kết. Tấm HCV hạng cân thuộc về võ sĩ Valetina (Chile) còn HCB là tuyển thủ Ito Ai (Nhật Bản). Trong hạng cân 68kg nữ, Đinh Thị Hương đã thi đấu và đạt hạng 3. Võ sĩ Mashiro (Nhật Bản) là nhà vô địch hạng đấu.

Đội tuyển karate Việt Nam tham dự 7 tuyển thủ tại giải đấu này. Các võ sĩ được tích lũy chuyên môn chuẩn bị tham dự giải vòng loại vô địch thế giới 2205. Theo ban huấn luyện cho biết, 3 tấm HCĐ là sự nỗ lực của từng VĐV tuy nhiên các giải quốc tế cho thấy trình độ võ sĩ đều có đẳng cấp khác nhau nên karate Việt Nam sẽ tìm cơ hội được tham dự nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm.

MINH CHIẾN