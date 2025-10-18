Các môn khác

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu giành suất đầu tiên tham dự giải karate thế giới 2025

SGGPO

Đội tuyển karrate Việt Nam đã giành suất đầu tiên tham dự giải vô địch thế giới 2025 nhờ thành tích của võ sĩ Nguyễn Thị Thu.

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu (thứ 3 từ trái qua) đã giành suất tham dự giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: WKF
Võ sĩ Nguyễn Thị Thu (thứ 3 từ trái qua) đã giành suất tham dự giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: WKF

Hiện tại, đội tuyển karate Việt Nam đang có mặt ở Pháp tham dự giải vòng loại tranh suất góp mặt vòng chung kết giải karate vô địch thế giới 2025.

Rạng sáng ngày 18-10 theo giờ Việt Nam, võ sĩ Nguyễn Thị Thu đã giành suất chính thức đầu tiên góp mặt vòng chung kết giải karate vô địch thế giới 2025. Tuyển thủ này thi đấu hạng 50kg nữ. Nữ võ sĩ của Việt Nam nằm ở bảng 3 đã thi đấu vòng tròn để thắng Mishovska Mihaela (Macedonia) 5-1, thắng Lahyanssa Yamina (Canada) 3-1, thắng Rigoreva Elizaveta (Nga) 7-1 để đứng nhất bảng. Tại vòng loại trực tiếp tiếp theo, Nguyễn Thị Thu vượt qua đối thủ Tsang Yee Ting (Hongkong, Trung Quốc).

Với kết quả này, Nguyễn Thị Thu đảm bảo thành tích để là 6 võ sĩ xuất sắc nhất hạng cân 50kg nữ tại vòng loại ở Pháp đồng thời nhận suất chính thức tham dự vòng chung kết giải karate vô địch thế giới 2025 của Liên đoàn karate thế giới. Giải đấu tổ chức tại Ai Cập vào tháng 11.

Giải karate vô địch thế giới 2025 tổ chức 2 giai đoạn với giai đoạn thứ nhất là vòng loại diễn ra tại Pháp. Giai đoạn thứ 2 là vòng chung kết tổ chức tại Ai Cập. Mỗi nội dung thi đấu sẽ có 38 suất chính thức được trao.

Trong cuộc thi đấu tại Pháp, đội tuyển karate Việt Nam đăng ký 2 võ sĩ là Nguyễn Thị Thu (50kg nữ) và Nguyễn Thị Diệu Ly (61kg nữ). Giải vòng loại tại Pháp kéo dài tới ngày 19-10.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

karate karate Việt Nam Nguyễn Thị Thu karate thế giới 2025 Nguyễn Thị Diệu Ly Liên đoàn karate thế giới

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn