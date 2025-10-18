Võ sĩ Nguyễn Thị Thu giành suất đầu tiên tham dự giải karate thế giới 2025

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu (thứ 3 từ trái qua) đã giành suất tham dự giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: WKF

Hiện tại, đội tuyển karate Việt Nam đang có mặt ở Pháp tham dự giải vòng loại tranh suất góp mặt vòng chung kết giải karate vô địch thế giới 2025.

Rạng sáng ngày 18-10 theo giờ Việt Nam, võ sĩ Nguyễn Thị Thu đã giành suất chính thức đầu tiên góp mặt vòng chung kết giải karate vô địch thế giới 2025. Tuyển thủ này thi đấu hạng 50kg nữ. Nữ võ sĩ của Việt Nam nằm ở bảng 3 đã thi đấu vòng tròn để thắng Mishovska Mihaela (Macedonia) 5-1, thắng Lahyanssa Yamina (Canada) 3-1, thắng Rigoreva Elizaveta (Nga) 7-1 để đứng nhất bảng. Tại vòng loại trực tiếp tiếp theo, Nguyễn Thị Thu vượt qua đối thủ Tsang Yee Ting (Hongkong, Trung Quốc).

Với kết quả này, Nguyễn Thị Thu đảm bảo thành tích để là 6 võ sĩ xuất sắc nhất hạng cân 50kg nữ tại vòng loại ở Pháp đồng thời nhận suất chính thức tham dự vòng chung kết giải karate vô địch thế giới 2025 của Liên đoàn karate thế giới. Giải đấu tổ chức tại Ai Cập vào tháng 11.

Giải karate vô địch thế giới 2025 tổ chức 2 giai đoạn với giai đoạn thứ nhất là vòng loại diễn ra tại Pháp. Giai đoạn thứ 2 là vòng chung kết tổ chức tại Ai Cập. Mỗi nội dung thi đấu sẽ có 38 suất chính thức được trao.

Trong cuộc thi đấu tại Pháp, đội tuyển karate Việt Nam đăng ký 2 võ sĩ là Nguyễn Thị Thu (50kg nữ) và Nguyễn Thị Diệu Ly (61kg nữ). Giải vòng loại tại Pháp kéo dài tới ngày 19-10.

MINH CHIẾN