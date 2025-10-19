Đội tuyển karate Việt Nam hoàn tất chỉ tiêu với tấm vé dự giải thế giới 2025 của võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly

Nguyễn Thị Diệu Ly đã giành suất tham dự vòng chung kết giải thế giới 2025. Ảnh: WFK

Tối muộn ngày 18-10 theo giờ địa phương, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly đã vào tranh tài các trận đấu tại vòng loại giải karate vô địch thế giới 2025 tổ chức tại Pháp. Cô tham dự hạng cân 61kg nữ.

Tại vòng bảng, Diệu Ly xuất trận đầu tiên nhưng để thua 1-3 trước Boricic Nadja (Montenegro). Ở trận đấu tiếp theo, võ sĩ của đội tuyển karate Việt Nam đã thắng áp đảo 7-0 trước Zorko Mia Greta (Croatia). Với kết quả này, Diệu Ly tiếp tục lọt vào vòng loại trực tiếp tiếp theo. Trong vòng này, Diệu Ly đã có tỷ số hòa trong thi đấu chính thức tuy nhiên vẫn giành được chiến thắng nhờ quyết định cuối cùng của trọng tài trước đối thủ Lewandowska Katarzyna (Ba Lan).

Trận thắng đã giúp Nguyễn Thị Diệu Ly chính thức góp mặt trong 6 người xuất sắc nhất vòng loại hạng cân 61kg nữ để giành vé tham dự vòng chung kết giải karate vô địch thế giới 2025 vào tháng 11 tại Cairo (Ai Cập).

Như vậy, đội tuyển karate Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại vòng loại giải vô địch thế giới 2025. Chúng ta tham dự 2 tuyển thủ gồm Nguyễn Thị Thu (50kg nữ) và Nguyễn Thị Diệu Ly (61kg nữ) thì cả 2 đều giành suất chính thức. Mỗi nội dung chỉ có 38 VĐV được Liên đoàn karate thế giới trao suất tham dự vòng chung kết năm nay.

Năm 2024, đội tuyển karate Việt Nam từng thi đấu nội dung kumite đồng đội nữ tại giải karate vô địch đồng đội thế giới. Năm nay, chúng ta tiếp tục có võ sĩ giành suất tham dự vòng chung kết giải karate thế giới 2025.

MINH CHIẾN