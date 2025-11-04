Tuyển thủ karate Nguyễn Thị Ngoan lỡ hẹn với SEA Games 33 vì chấn thương

Tuyển thủ Nguyễn Thị Ngoan giữ tinh thần lạc quan trước khi được phẫu thuật chữa chấn thương trong tuần này. Ảnh: MINH CHIẾN

Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam cho biết võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan sẽ không thể tham dự SEA Games 33-2025 vì chấn thương.

Nguyễn Thị Ngoan đã gặp chấn thương đứt gân asin trong quá trình tập luyện vừa qua, vì vậy cô được ngành thể thao thực hiện phẫu thuật chữa dứt điểm để đảm bảo sức khỏe. Hiện tại, Nguyễn Thị Ngoan đang được điều trị chấn thương tại Bệnh viện thể thao Việt Nam. Theo chuẩn đoán của bác sĩ, Nguyễn Thị Ngoan sẽ cần từ 9 tới 10 tháng sau phẫu thuật để hồi phục chấn thương và có thể trở lại thi đấu.

Dự kiến, nữ tuyển thủ sẽ được tiến hành phẫu thuật vào ngày 6-11 tại Bệnh viện thể thao Việt Nam để kịp bình phục. Tiến trình hồi phục sẽ phụ thuộc vào giai đoạn trị liệu sau khi phẫu thuật.

Nguyễn Thị Ngoan là 1 trong những võ sĩ trọng điểm của đội tuyển karate chuẩn bị SEA Games 33-2025. “Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam vẫn đang chuẩn bị chuyên môn cho các tuyển thủ chuẩn bị SEA Games 33-2025. Việc vắng mặt Nguyễn Thị Ngoan là điều đáng tiếc cho karate Việt Nam và cá nhân tuyển thủ. Tuy nhiên, chúng tôi có một số phương án chuẩn bị đảm bảo vị trí mà Nguyễn Thị Ngoan vắng mặt”, phụ trách bộ môn karate (Cục TDTT Việt Nam) – ông Vũ Sơn Hà cho biết.

Tại SEA Games 32-2023, Nguyễn Thị Ngoan đã giành HCV nội dung kumite (đối kháng) đồng đội nữ. Đáng chú ý, cô là tuyển thủ từng giành HCB tại ASIAD 19 đã tranh tài tại Hàng Châu (Trung Quốc). Trong các nhiệm vụ quốc tế của năm 2025, trước khi diễn ra SEA Games 33-2025, Nguyễn Thị Ngoan đã giành HCV nội dung kumite đồng đội nữ giải vô địch châu Á 2025 và HCV tại giải vô địch Đông Nam Á 2025.

Ngày 4-11, trước khi võ sĩ lên bàn mổ chữa trị chấn thương tại Bệnh viện thể thao Việt Nam, đại diện Ban Giám đốc Trung tâm TDTT Quân đội (đơn vị quản lý Nguyễn Thị Ngoan) và đại diện bộ môn karate (Cục TDTT Việt Nam) đã gặp mặt động viên tinh thần Nguyễn Thị Ngoan để kịp hồi phục chấn thương, sớm trở lại với chuyên môn.

MINH CHIẾN