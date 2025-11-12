Ra mắt Music Video “Thanh Âm chiến thắng” hướng đến SEA Games 33

Hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) tại Thái Lan, Viewfinder Media phối hợp cùng Vietcontent giới thiệu Music Video “Thanh âm chiến thắng”, một dự án âm nhạc - điện ảnh độc đáo, tôn vinh tinh thần thể thao, ý chí kiên cường và khát vọng chinh phục đỉnh cao của con người Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Ra mắt Music Video “Thanh Âm chiến thắng” để chúc mừng đoàn Thể Thao Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: Quỳnh Mai

Trong bối cảnh Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ với khát vọng trở thành cường quốc thể thao của khu vực, các vận động viên Việt Nam liên tục mang về những thành tích ấn tượng tại các kỳ SEA Games dù vẫn phải thi đấu trong những điều kiện còn nhiều thử thách. Chính từ hiện thực ấy, “Thanh âm chiến thắng” tiếp cận câu hỏi cốt lõi: điều gì giúp các vận động viên Việt Nam không ngừng vươn lên và chạm tới đỉnh cao?

Không chỉ là một video âm nhạc mang tính cổ vũ, “Thanh âm chiến thắng” được xây dựng như một bộ phim ngắn điện ảnh dài ba phút, một bản anh hùng ca thể thao, tái hiện hành trình đi tìm sức mạnh nội tâm và phẩm chất anh hùng từ những điều rất đời thường trong mỗi vận động viên.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến tặng hoa cho BTC thực hiện bài hát "Thanh Âm Chiến Thắng".

Tác phẩm khẳng định rằng thành công không phải là phần thưởng của may mắn, mà là kết quả của nỗ lực bền bỉ, kỷ luật và tinh thần không bỏ cuộc cả trong cùng như ngoài sàn thi đấu. “Có nỗ lực chưa chắc đã thành công, nhưng muốn thành công, nhất định phải nỗ lực.”

MV “Thanh âm chiến thắng” là lời cổ vũ mạnh mẽ gửi tới Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, lan tỏa tinh thần Đoàn kết - Bứt phá - Chơi hết mình - Không sợ hãi. Tác phẩm không chỉ dành cho vận động viên, mà còn truyền cảm hứng tới mỗi người trẻ Việt Nam: dám tiến bước, dám thay đổi, dám trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Đại diện ê kíp sản xuất chia sẻ: “Chúng tôi không muốn kể câu chuyện về vinh quang ở vạch đích, mà muốn kể về hành trình, nơi vận động viên chiến thắng chính bản thân mình. ‘Thanh âm chiến thắng’ là tiếng vọng của ý chí, là lời nhắc rằng chiến thắng thật sự không đến từ may mắn, mà từ những lần gục ngã và cùng nhau đứng dậy”.

DŨNG PHƯƠNG