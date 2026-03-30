Sebastian Fundora hưởng thụ “chiến thắng dễ dàng hơn cả mong chờ”

Sebastian Fundora đang hưởng thụ “trận đấu dễ dàng hơn tôi mong đợi” khi anh mới hạ gục Keith Thurman bằng TKO chỉ trong vòng 6 hiệp đấu, để giữ vững đai vô địch hạng dưới trung của tổ chức WBC.

Fundora bảo vệ thành công đai WBC dưới trung

Keith Thurman tỏ ra thất vọng vì trận đấu bị trọng tài can thiệp quá sớm - khiến anh phải chịu thất bại TKO đầu tiên trong sự nghiệp nhưng vẫn ca ngợi Fundora là “Nhà vô địch xuất sắc” và cũng là “Võ sĩ trẻ tài năng”.

Trọng tài đã phải dừng trận đấu khi Thurman - người chỉ thua 1 trận duy nhất trước đó bởi Manny Pacquiao bằng điểm số vào năm 2019 - với khuôn mặt đầy máu, không thể chống đỡ nổi loạt cú đấm của võ sĩ cao kều 1m97.

Fundora đã tận dụng chiều cao áp đảo (Thurman chỉ cao 1m71), và cả sải tay dài hơn để kềm chế Cựu vô địch hạng bán trung, rồi tấn công áp đảo bằng loạt đầu quyền uy lực mạnh mẽ, làm cho gương mặt Thurman bị tổn thương...

Một phần điểm yếu do ít thượng đài của One Time đã được thể hiện (Thurman chỉ thi đấu vỏn vẹn 4 lần tính từ trận thua Pacquiao hồi năm 2019), khi anh bị choáng váng vì trúng đòn và không thể thích nghi với nhịp điệu. Tiếp đó, đầu và cơ thể anh tiếp tục trúng đòn của đối thủ anh rất ngưỡng mộ.

Fundora, người đã nâng thành tích của mình lên là 24-1-1 và khiến đối thủ chỉ còn thành tích 31-2, chia sẻ ngay sau trận đấu: “Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi luôn ngưỡng mộ anh ấy. Anh ấy chắc chắn là một huyền thoại quyền Anh”.

“Tôi dành tất cả sự tôn trọng cho Keith, đó là lý do tại sao tôi phải tập luyện chăm chỉ như vậy. Đó là lý do tại sao tôi đã nỗ lực hết mình để chứng minh cho anh ấy, chứng minh cho cả thế giới thấy rằng tôi là người giỏi nhất ở hạng dưới trung”.

“Mọi chuyện dễ dàng hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi hơi lo lắng vì anh ấy là một tên tuổi lớn, nhưng chúng tôi đã đến được đây và tôi tự nhủ ngay khi bước qua mọi thứ, đây là thế giới của tôi. Anh ấy đang ở trong thế giới của tôi”.

“Tôi nghĩ hạng cân 154 pound là hạng cân mạnh nhất hiện nay, vì vậy bất cứ ai muốn tranh đai tiếp theo, chúng tôi đều có thể tiếp chiêu”, võ sĩ 28 tuổi có biệt danh “Địa ngục cao độ” hào hứng cho biết trước đám đông.

Về phần mình, One Time không phục khi bị trọng tài can thiệp quá sớm: “Trận đấu diễn ra rất hay. Khán giả thích thú với những pha hành động và trọng tài dừng trận đấu quá sớm. Họ không đủ can đảm để cho trận đấu tiếp tục như là những năm trước”.

“Ông ấy nói với tôi, bảo rằng nếu tôi di chuyển chân thì ông ấy sẽ không dừng trận đấu. Tôi không bị dồn vào dây đài và nhận những cú đấm. Thật đáng tiếc khi không thể mang đến cho người hâm mộ một màn trình diễn tốt hơn”.

“Thắng, thua hay hòa, tôi nghĩ việc dừng trận đấu hơi sớm. Vì là tôi còn có thể làm tốt hơn nữa. Sebastian chắc chắn đã có phong độ tốt. Cậu ấy tung ra nhiều cú đấm. Cú móc ngược mà cậu ấy tung trúng làm tôi bị chảy máu - là một cú đấm khó chịu mà tôi chưa từng bị dính trước đây”

“Cậu ấy rất mạnh. Anh ấy là một nhà vô địch xuất sắc, và tôi có thể ngẩng cao đầu khi biết mình đã bị đánh bại bởi một võ sĩ trẻ tài năng”, Thurman tỏ ra rất tôn trọng - về người thứ 2 mang lại cảm giác thất bại cho bản thân anh.

