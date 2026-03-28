Sebastian Fundora quyết nối lại mạch thắng sau năm 2025 ấn tượng

“Địa ngục cao độ” Sebastian Fundora sẽ có trận thượng đài vào trưa mai, Chủ nhật ngày 29-3 tại sàn đài MGM Grand Garden Arena (Las Vegas), bảo vệ đai WBC hạng dưới trung trước “One Time” Keith Thurman. Đây là trận đấu đầu tiên của Fundora sau năm 2025 rực rỡ với 2 chiến thắng kết liễu.

Fundora đang giữ đai WBC dưới trung

Ban đầu, Fundora và Keith Thurman dự kiến ​sẽ đối đầu vào ngày 25-10 năm ngoái. Nếu vậy, đó sẽ năm hoạt động tích cực nhất của Fundora kể từ hồi 2020. Thậm chí là, nếu anh đánh bại Cựu vô địch WBA hạng bán trung, anh sẽ “song kiếm hợp bích” cùng cô em gái Gabriela Fundora (“Nữ hoàng” ở hạng ruồi nữ) giành 2 danh hiệu “Võ sĩ của năm” liên tiếp.

Tuy nhiên, chấn thương tay khiến anh buộc phải rút lui. Giờ đây, anh đã có thể tái xuất với tham vọng nối lại mạch thắng ấn tượng trong năm 2026. “Địa ngục cao độ” có chia sẻ với lại BoxingScene: “Đó sẽ là một tuyên bố lớn lao (nếu mà được đấu ngày 25-10 năm ngoái và giành chiến thắng, nhưng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó”.

“Chúng tôi không có được trận đấu thứ 3 đó, thế nên mọi chuyện không như ý muốn. Chúng tôi đã cố gắng giành được danh hiệu “Võ sĩ của năm” liên tiếp - cho gia đình mình (G Fundora giành danh hiệu này hồi năm 2024), thế nhưng không sao cả, năm nay vẫn còn cơ hội cho cả 2 người chúng tôi cùng nhau tỏa sáng”, Fundora hào hứng nói.

Gabriela mới giúp gia đình của Fundora khởi đầu mạnh mẽ ở trong năm 2026 với chiến thắng KO trước Viviana Ruiz diễn ra hồi đầu tháng này - tại sàn đài Anaheim (California). Hai tuần sau, giờ đây đến lượt Fundora đóng góp công sức với trận bảo vệ đai WBC dưới trung (hay còn gọi là siêu bán trung) chống lại Thurman có thành tích 31-1 (23 KO).

Fundora (23-1-1, 15 KO) có nói về sự trì hoãn - hóa ra giúp anh mạnh khỏe trở lại: “Đó là một điều may mắn trong cái xui rủi. Mọi thứ đều được tính toán, lên kế hoạch. Chúng tôi đã có 2 trận, tưởng chừng sẽ có trận 3, nhưng việc hoãn lại cho phép tôi tập trung. Tôi thực sự rất muốn tạo dấu ấn, điều quan trọng là tôi phải khỏe cho trận đấu như vậy”.

Fundora sẽ bảo vệ đai WBC lần 3, chiếc đai anh giành được ở trong trận thắng đầu tiên trước Tim Tszyu “bất bại” vào tháng 3-2024. Anh cũng giành được đai WBO đêm đó, nhưng lại từ bỏ nó vào mùa Xuân năm ngoái khi anh tiến hành trận tái đấu theo hợp đồng với Tszyu - thay vì bảo vệ đai bắt buộc với Xander Zayas (đang giữ đai WBA và WBO).

Giữa 2 chiến thắng trước Tszyu là trận thắng KO hiệp 4 trước Chordale Booker ngày 22-3-2025 tại Michelob ULTRA Arena. Fundora trở lại MGM Grand lần thứ 3 trong sự nghiệp, lần thứ 2 liên tiếp, sàn đài này đã tổ chức trận đấu thứ 2 của anh với Tszyu, trận đấu phụ ở trong khuôn khổ trận tranh đai WBC bán trung giữa Mario Barrios và Manny Pacquiao.

Trong khi đó, “một phiên bản trẻ hơn 6 tuổi” của Huyền thoại Pacquiao chính là nguyên nhân gây ra thất bại duy nhất ở trong suốt sự nghiệp của Thurman. Khoảnh khắc đó cũng diễn ra tại MGM Grand Garden Arena, nơi Thurman bị hạ knock-down ngay hiệp 1, và cuối cùng thua cuộc bằng điểm số không đồng thuận vào tháng 7-2019.

Trận thua đó diễn ra, sau khi Thurman trải qua 2 trận đấu - từ lúc trở lại với 2 năm điều trị chấn thương. Anh đã bước vào trận đấu với tư cách là một trong những trụ cột của thương hiệu PBC, sau khi đánh bại Robert Guerrero trong sự kiện đầu tiên của Công ty ở trên Kênh NBC vào tháng 3-2015.

Thurman cũng là võ sĩ chính ở trong các chương trình đầu tiên của PBC trên ESPN và CBS, và từ lâu đã là gương mặt đại diện của công ty. Lịch sử đó không hề bị Fundora bỏ qua, người đang ở tuổi 28 và và có phong độ đạt trạng thái “đỉnh phong”, vẫn luôn hy vọng sẽ trở thành gương mặt đại diện hiện tại của công ty.

“Sẽ thật tuyệt nếu bắt đầu chương tiếp theo ở trong sự nghiệp của mình bằng cách khép lại chương này. Họ hỏi tôi muốn thi đấu ở đâu. Tôi luôn chọn Vegas. Đây sẽ là trận đấu thứ 3 của tôi tại MGM và, tôi đoán, cũng là chiến thắng thứ 3 của tôi. Đó là một cách hay để tiếp tục từ nơi chúng ta đã dừng lại năm ngoái”, Fundora chia sẻ!

Đó là cách Fundora nói rằng anh ấy dự định kéo dài chuỗi trận thắng KO hiện tại. Anh và em gái đã giành được tổng cộng 4 chiến thắng KO trong 4 trận đấu năm 2025. Gabriela đã có thêm 1 chiến thắng nữa đầu năm nay, nâng tổng số chiến thắng liên tiếp không cần chấm điểm lên con số 5 - cho “Nữ hoàng hạng ruồi bất bại”.

Một chiến thắng áp đảo nữa của Sebastian sẽ giúp tên tuổi của anh này tiếp tục được nhắc đến trong số những võ sĩ hạng dưới trung xuất sắc nhất của thế giới hiện nay. Anh đang cạnh tranh với số đông, bao gồm Zayas (giữ đai WBA và WBO), Jaron “Boots” Ennis, rồi Vergil Ortiz Jnr và cả Josh Kelly (người vừa giành đai IBF).

“Nếu tôi có một cây đũa phép để vẽ ra năm 2026 của mình, thì chắc chắn tôi sẽ muốn đối đầu với một trong những cái tên đó. Hạng cân này có rất nhiều tài năng, và rất nhiều võ sĩ trẻ xuất sắc. Vài năm trước, Charlo đã có đai vô địch. Banana (Jeison Rosario) cũng từng có vài đai, Julian Williams là nhà vô địch trước cả anh ấy, Jarrett Hurd trước J-Rock”

“Đó là cảm giác của tôi hiện giờ với lại Zayas và tất cả những người này. Tất nhiên, tôi nghĩ mình là người giỏi nhất trong hạng cân này và tôi muốn chứng minh điều đó trước họ. Vì vậy, chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Có lẽ đây sẽ là năm tôi bổ sung thêm giải thưởng Võ sĩ của năm vào bộ sưu tập gia đình của chúng tôi”.

Đ.Hg.