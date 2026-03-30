VĐV nữ tham dự giải quyền Anh bắt buộc phải xét nghiệm giới tính

VĐV nữ tham dự giải quốc tế sẽ phải kiểm tra giới tính theo quy định của boxing thế giới. Ảnh: WB

Giải vô địch châu Á 2026 đã áp dụng

Ban tổ chức giải boxing vô địch châu Á 2026 chính thức áp dụng việc kiểm tra giới tính đối với VĐV tham dự nội dung nữ. Giải đấu năm nay bắt đầu khởi tranh ngày 30-3 tại Mông Cổ. Quy định được đưa ra là VĐV tham dự nội dung nữ phải cung cấp bản kiểm tra giới tính có xác nhận của cơ quan y tế thẩm quyền tại quốc gia mà VĐV đại diện tham dự giải đấu. Đội tuyển boxing Việt Nam đăng ký 2 VĐV tham dự giải và phải nộp kết quả kiểm tra giới tính tới Ban tổ chức đúng quy định.

Việc áp dụng kiểm tra giới tính đối với VĐV tham dự nội dung nữ trong các giải đấu chính thức của môn boxing đã được Tổ chức World Boxing thông báo từ tháng 8-2025. Thông báo đã được gởi tới các Liên đoàn thành viên với 7 điểm quan trọng về việc yêu cầu phải thực hiện kiểm tra giới tính đối với VĐV tham dự nội dung nữ.

“Chính sách về việc yêu cầu kiểm tra giới tính được đưa ra để đảm bảo an toàn cho tất cả võ sĩ tham gia và tạo ra một sân chơi công bằng cho cả nam và nữ, đồng thời có nghĩa là tất cả VĐV trên 18 tuổi muốn tham gia vào các cuộc thi đấu do Tổ chức quyền Anh thế giới (World Boxing) sở hữu hoặc cấp phép đều phải trải qua xét nghiệm sàng lọc gen PCR (phản ứng chuỗi polymerase) hoặc xét nghiệm tương đương về mặt y tế chức năng một lần duy nhất trong đời để xác định giới tính khi sinh và điều kiện tham gia thi đấu của họ”, nội dung được bày tỏ.

“Các VĐV được xác định là nam khi sinh, được chứng minh bằng sự hiện diện của vật chất di truyền nhiễm sắc thể Y (gen SRY) hoặc có sự khác biệt về phát triển giới tính (DSD) trong đó xảy ra hiện tượng nam hóa, sẽ đủ điều kiện để thi đấu ở hạng mục nam. Các VĐV được xác định là nữ khi sinh, được chứng minh bằng sự hiện diện của nhiễm sắc thể XX hoặc không có vật chất di truyền nhiễm sắc thể Y (gen SRY) hoặc có DSD mà không xảy ra hiện tượng nam hóa, sẽ đủ điều kiện để thi đấu ở hạng mục nữ…”, hướng dẫn trong thông báo của World Boxing.

Việt Nam có tiến hành trong tương lai?

Việc yêu cầu về kiểm tra giới tính đối với VĐV tham dự nội dung nữ là bắt buộc ở hệ thống giải quốc tế. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Môn điền kinh và môn bóng chuyền tại Việt Nam đã bắt đầu có những quy định về kiểm tra giới tính dành cho VĐV tham dự nội dung nữ.

Lúc này, không loại trừ khả năng môn boxing tại Việt Nam cũng dần tiến tới thực hiện điều này ở những giải thuộc hệ thống quốc gia trong tương lai gần. Bởi lẽ, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam là thành viên của Liên đoàn boxing châu Á và Tổ chức quyền Anh thế giới World Boxing, Liên đoàn quyền Anh thế giới IBC. Vì thế, chúng ta cũng sẽ tuân thủ những quy định được đưa ra.

Trên hết, việc kiểm tra được quy định cụ thể cũng để hướng tới sự công bằng cho VĐV. Điều này được người làm chuyên môn đồng tình, tránh những tranh cãi đáng tiếc khi không có quy định cụ thể.

MINH CHIẾN