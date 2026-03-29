Võ sĩ Nguyễn Huyền Trân tham dự giải quyền Anh vô địch châu Á 2026

Võ sĩ Nguyễn Huyền Trân của đội boxing nữ Việt Nam. Ảnh: ASBC

Ban huấn luyện đội tuyển quyền Anh (boxing) Việt Nam quyết định cử 2 gương mặt triển vọng Nguyễn Huyền Trân và Phạm Thị Quỳnh Anh tham dự giải vô địch châu Á 2026. Giải năm nay tổ chức tại Mông Cổ với các nội dung thi đấu chính thức từ ngày 30-3 tới 10-4.

Liên đoàn boxing châu Á cho biết, toàn giải thu hút gần 250 võ sĩ của 25 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt tranh tài trong đó các nhà vô địch Olympic của quyền Anh châu Á đều tham dự. Giải diễn ra các nội dung thi đấu gồm 47-50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, 90kg, trên 90kg đối với nam và 45-48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, trên 80kg dành cho nữ. Ngày 30-3, các võ sĩ sẽ được cân trọng lượng chuyên môn trước khi vào thi đấu chính thức.

Nguyễn Huyền Trân là gương mặt triển vọng của boxing nữ Việt Nam. Cô đã thi đấu, giành HCB hạng cân 57kg nữ tại SEA Games 33-2026. Ngoài ra, Huyền Trân từng có những tấm HCĐ tại giải vô địch trẻ U22 châu Á năm 2023 và 2025. Tuyển thủ được đánh giá là một trong những võ sĩ triển vọng của boxing nữ Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Trong khi đó, Phạm Thị Quỳnh Anh là võ sĩ có khả năng thi đấu ở hạng cân 48kg nữ. Tuyển thủ này cũng được kỳ vọng sẽ có kết quả tốt tại Mông Cổ lần này.

Năm nay, giải boxing vô địch châu Á 2026 là lần đầu tiên do Tổ chức World Boxing của quyền Anh thế giới làm nhà tổ chức.

MINH CHIẾN