Môn thi đầu tiên của Đại hội thể thao toàn quốc lần 10-2026 đã hoàn tất thi đấu

Chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ tổ chức chính thức vào tháng 11 và 12-2026 nhưng những cuộc so tài sớm đã bắt đầu.

Điền kinh là môn đầu tiên khai màn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: NHƯ Ý

Khai cuộc với môn điền kinh

Môn điền kinh đã là môn đầu tiên tranh tài chính thức tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Về quy định, các nội dung thi đấu (trong sân) của môn điền kinh sẽ tổ chức vào tháng 12 tại TPHCM. Dù vậy, 2 nội dung marathon – 42km nam chuyên nghiệp và marathon – 42km nữ chuyên nghiệp thuộc chương trình giải vô địch quốc gia Marathon 2026 đã diễn ra ngày 29-3 tại Nha Trang (Khánh Hòa). Hai nội dung đã hoàn tất, đồng thời 2 bộ huy chương đầu tiên của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 được trao.

Tại lần tổ chức này, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đưa vào tranh tài 973 nội dung chính thức của 48 môn thi đấu. Theo tìm hiểu, các đơn vị đã xây dựng hoàn tất lực lượng chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Do đó, thời điểm hiện tại là lúc để tất cả chuẩn bị chuyên môn hướng đến những cuộc tranh tài quyết định vào cuối năm.

Đại diện Ban tổ chức môn điền kinh của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã cho biết: “Môn đấu có 2 nội dung thi đấu sớm nhất trong chương trình Đại hội. Vì vậy, chúng tôi phải đảm bảo đúng các yêu cầu, quy định để đảm bảo cuộc thi đấu tuân thủ theo các tiêu chí Đại hội thể thao toàn quốc. 2 nội dung marathon dành cho nam, nữ đã kết thúc tốt đẹp”.

Chờ Điều lệ chi tiết

Các đơn vị đang chờ quyết định cuối cùng về Điều lệ chi tiết từng môn thể thao. Ảnh: TTXVN

Theo Điều lệ của Bộ VH-TT-DL ban hành, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ tổ chức chính thức từ ngày 20-11 tới 12-12 với điểm tranh tài chính tại TPHCM. Ngoài ra, một số điểm thi đấu tại Đồng Nai và Đồng Tháp cũng được đưa vào làm điểm tranh tài của Đại hội lần này. Đây được xem là một trong những lần Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra với thời gian chính thức dài nhất từ trước tới nay.

Hiện lúc này, Điều lệ chi tiết của từng môn thể thao thuộc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chưa được ban hành. Bộ phận chuyên môn đang xây dựng và trình Cục TDTT Việt Nam xem xét trước khi ban hành chính thức. Điều cần thiết nhất của bộ phận chuyên môn là các tiểu ban chuyên trách của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cần sớm được Ban tổ chức thành lập, từ đó sẽ có các cơ sở pháp lý để thực hiện các chương trình chuẩn bị của Đại hội năm nay.

Ưu tiên của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, đối với lĩnh vực thể thao thành tích cao là từ các cuộc tranh tài sẽ kịp thời phát hiện và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng VĐV sẵn sàng tham dự thi đấu tại SEA Games 34- 2027, Olympic năm 2028, ASIAD 21 năm 2030.

Theo quy định tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu 1 môn thể thao. Đồng thời, VĐV được quyền đăng ký thi đấu cho địa phương, ngành khi có 1 trong các điều kiện gồm: “Có hợp đồng sử dụng VĐV hoặc hợp đồng chuyển nhượng VĐV hợp pháp được ký kết trước ngày 1-1-2026 (01 bản sao có công chứng của Hợp đồng này phải được gửi kèm theo Đăng ký chính thức cho Ban Tổ chức Đại hội). Đối với các môn mà Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia đã ban hành Quy chế chuyển nhượng thực hiện theo Quy chế chuyển nhượng VĐV; Có giấy xác nhận là VĐV của ngành do Cục Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng hoặc Cục Công tác chính trị, Bộ Công an cấp”.

Hiện tại, các môn xây dựng Điều lệ chi tiết cũng sẽ áp dụng quy định trên để giám sát đăng ký thi đấu của từng đơn vị.

Môn bóng bàn đang xem xét để đưa chương trình thi đấu giải vô địch quốc gia 2026 sẽ nằm trong chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Chương trình dự kiến tranh tài trong tháng 5.

Các môn tại ASIAD 20 sẽ có trong chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 gồm: điền kinh, bơi, TDDC, bóng đá, vật, bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, boxing, đấu kiếm, cầu lông, quần vợt, đua thuyền, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, xe đạp, bóng bàn, golf, triathlon, karate, wushu, cầu mây, MMA, jujitsu, kurash, e-sports.

MINH CHIẾN