Thể thao TPHCM bắt nhịp kỷ nguyên công nghệ

Ngày 31-3 tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn), Sở VH-TT TPHCM đã tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề “Thể thao trong kỷ nguyên công nghệ: Tư duy chiến lược, đổi mới huấn luyện, quản trị và phát triển thành tích”. Đây là hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam và 50 năm ngành Thể dục thể thao TPHCM.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Việt Long; GS.TS. Lâm Quang Thành, nguyên Phó Tổng cục trưởng, Tổng Cục Thể dục thể thao; cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ quản lý thể thao.

Qua các tham luận và trao đổi chuyên môn, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của hội nghị là phân tích xu hướng phát triển thể thao trong thời đại công nghệ, từ đó đề xuất các giải pháp khoa học nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, huấn luyện và phát triển thành tích thể thao của thành phố.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để từng bước xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ phục vụ thể thao thành tích cao của thành phố, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao vị thế của thể thao TPHCM trên đấu trường quốc gia và quốc tế.

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm về chiến lược phát triển thể thao thành tích cao TPHCM trong kỷ nguyên công nghệ. Các chuyên gia thống nhất đánh giá: TPHCM là một trong những địa phương sớm tiếp cận và chủ động ứng dụng khoa học – công nghệ vào thể thao, đồng thời đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu. Việc sử dụng các thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống cảm biến đa điểm, giải pháp theo dõi và phân tích tâm lý vận động viên đang mở ra hướng cá nhân hóa huấn luyện, nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro chấn thương.

Theo GS.TS. Lâm Quang Thành, trong ba kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc các năm 1985, 1990 và 1995, đoàn TPHCM liên tiếp giành ngôi nhất toàn đoàn. Tuy nhiên, ở các kỳ đại hội sau đó, thành phố không còn duy trì được vị thế dẫn đầu, dù vẫn nằm trong nhóm các đơn vị mạnh nhất. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho ngành thể thao TPHCM trong việc tìm giải pháp đột phá để trở lại vị trí số một, trong đó ứng dụng khoa học – công nghệ vào huấn luyện được xem là yếu tố then chốt.

Ở góc độ nhà quản lý, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân cho biết, sau giai đoạn hợp nhất, ngành thể thao thành phố đã định hình tầm nhìn chiến lược mới với mô hình “Tam giác phát triển”. Theo đó, khu vực TPHCM (trước đây) giữ vai trò trung tâm huấn luyện, nghiên cứu và ứng dụng khoa học thể thao tiên tiến; khu vực Bình Dương (trước đây) phát huy thế mạnh trong phát hiện, đào tạo năng khiếu và phát triển công nghiệp thiết bị thể thao; trong khi Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) là không gian lý tưởng để phát triển thể thao biển và tổ chức các sự kiện thể thao quy mô quốc gia, quốc tế.

Ba khu vực cùng liên kết chặt chẽ, hình thành một “tam giác thể thao” với ba trụ cột: huấn luyện đỉnh cao – cung cấp nguồn nhân lực – tổ chức sự kiện thể thao, được vận hành trên nền tảng số hóa toàn diện, hiện đại và đồng bộ.

