Joe Pyfer giành chiến thắng hủy diệt Israel Adesanya bằng TKO!

“Túi đựng xác” Joe Pyfer đích thực đã đưa thêm một nạn nhân nữa vào những chiếc túi đựng kẻ thất bại của mình, khi thắng hủy diệt “The Last Stylebender” Israel Adesanya bằng những cú ra quyền tàn khốc ngay ở hiệp 1, khiến trọng tài phải can thiệp và trao chiến thắng TKO cho anh.

Pyfer thắng TKO Adesanya

“Đây đúng là một kịch bản quá đỗi kinh điển. Vì tôi đã lăn lộn trong cái nghề này quá lâu, tôi thừa biết đây là bài vở cũ rích: Khi người ta cố tình mang một cựu binh ra để làm mồi cho một gã ngựa non háu đá mới nổi”, không biết là Adesanya nói câu này trước trận đấu với nghĩa gì, nhưng từ “để làm mồi” đã phản ánh đúng thực tế trận đấu gây sốc.

“Tân binh” 29 tuổi người Mỹ giành được chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của mình với màn trình diễn áp đảo, hạ gục Adesanya ở phút thứ 4 và giây thứ 18 của hiệp 2 sau hàng loạt cú đấm vào mặt, vào đầu đối thủ nằm dưới “không thể phản kháng”, và trọng tài Herb Dean đã buộc phải can thiệp, ra hiệu dừng trận đấu với kết quả TKO...

Trận đấu bắt đầu khá cân bằng, cả 2 võ sĩ chủ yếu giao đấu tư thế đánh đứng trên sàn đấu. Pyfer đã cố gắng để thực hiện các pha vật ngã (take-down) từ rất sớm trước khi thay đổi chiến thuật ở hiệp đấu thứ 2, nơi anh đã thành công chiếm được vị trí phía đè nghiến phía sau lưng của Cựu vô địch hạng trung và đã chiếm ưu thế áp đảo từ đó!

Sau đó, những cú đấm tàn khốc “không hề lưu tình - và cũng không để lại cho Adesanya chút mặt mũi nào” liên tục được giáng từ trên xuống dưới cho đến khi võ sĩ người New Zealand - có gốc Nigeria chỉ còn biết ôm đầu chịu trận. Số phận trận đấu đã được định đoạt, đau đớn thay, đây là trận thua thứ 4 liên tiếp của Adesanya. Anh đã hết thời.

Dù vậy, Cựu vô địch hạng trung vẫn cố “nhổ toẹt” vào cái quan điểm “Anh nên giải nghệ!”: “Tôi vốn đã kỳ vọng tốt nhất vào Joe Pyfer. Tôi biết đây sẽ là trận đấu lớn nhất từ trước đến nay ở trong sự nghiệp của anh ta. Thế nên, chẳng có gì bất ngờ cả đâu”.

“Tôi muốn thấy rằng bản thân mình cũng phải trải qua một cuộc chiến thật sự và anh ta trao cho tôi điều đó. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, không một ai có thể ngăn cản tôi cả”, Adesanya nói khi bắt đầu hướng đến phần quan trọng nhất: “Không giải nghệ!”.

“Bạn sẽ phải cứ tiếp tục, thế thôi, hết lần này đến lần khác, không bao giờ dừng lại. Tôi hẳn sẽ không bao giờ rời đi, quên cái suy nghĩ quái quỷ ấy đi. Các người sẽ không ngăn cản được tôi. Tôi có thể bị đánh bại, nhưng mà hẳn vẫn luôn bất khả chiến bại”.

Riêng với “Túi đựng xác”, chiến thắng này mở ra một: “Đại lộ thênh thang trải dài trước mắt anh, và trước sự nghiệp của anh”. Xếp hạng 14 ở hạng cân trung của Bát giác đài UFC trước khi bước vào UFC Seattle, giờ đây Pyfer đang được kỳ vọng là sẽ vươn lên tốp đầu với mục tiêu sẽ sớm khiêu chiến Nhà vô địch Khamzat Chimaev.

Đ.Hg.