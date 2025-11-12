UFC 322: Israel Adesanya dự đoán Jack Della Maddalena sẽ hạ KO Islam Makhachev

Làng MMA của thế giới trở nên sục sôi trước trận đấu Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev tại sự kiện UFC 322 sẽ diễn ra ở Bát giác đài Madison Square Garden (New York) vào cuối tuần này. Các võ sĩ MMA tên tuổi đều đưa ra nhận định hay dự đoán của mình...

JDM (trái) mặt đối mặt Makhachev

Theo như lời của Cựu vô địch UFC hạng trung - Israel Adesanya, JDM sẽ bảo vệ thành công đai vô địch hạng cân bán trung bằng một chiến thắng KO gây sốc trước võ sĩ người Nga là “Sư đệ của Đại bàng Nga Khabib Nurmagomedov”.

“Tôi không có ý định gạch tên Islam. Nhưng tôi lại rất hiểu về Jack. Nếu Jack cứ tiếp tục đứng dậy, điều đó mới sẽ là một vấn đề. Khi đó, Islam sẽ buộc phải ra đòn quyền cước, và khi mà anh ta buộc phải đánh đứng, anh ta sẽ bị đau đớn”.

“Tôi thực sự nghĩ rằng Jack Della Maddalena có đủ kỹ năng để kềm hãm phong cách thi đấu của Islam và chỉ cần đẩy trận đấu trở lại thế đánh đứng để hạ gục được anh ta, rất có thể là ở hiệp 2, cũng có thể là hiệp 3”, Asesanya dự đoán.

“Ngay cả bản thân Dustin (Poirier) cũng có thể gượng dậy, ngăn cản đòn khóa siết của anh ta - và tôi cũng đã trực tiếp chứng kiến những gì mà Volks (là Alex Volkanovski) có thể làm được với Islam. Tôi biết, Jack có thể khiến anh ta tổn thương”.

Trong khi đó, Poirier đưa ra đánh giá là, thể hình và kích cỡ cơ thể không hề quan trọng trong trận đấu chính của UFC 322, mọi chuyện phụ thuộc vào việc ai sẽ ra đòn tốt hơn: “Islam vốn không phải là một võ sĩ nhỏ con. Anh ấy bự con đó!”.

“Tôi không chắc Jack to lớn đến mức nào, tôi chưa từng gặp anh ta ở ngoài đời. Tôi không nghĩ vấn đề nằm ở thể hình, mà ở khả năng ra đòn. Nếu Islam có thể bảo đảm các cú vật, rồi khả năng phòng thủ chống vật của Jack, tôi không nghĩ là thể hình sẽ quyết định đến kết quả của trận đấu này”.

Volkanovski (người thứ 2 được nhắc tên trong bình luận của Adesanya và liên quan đến “chống vật”) cũng lên tiếng khuyên rằng JDM nên tìm cách tránh xa những rắc rối do bị Islam kéo xuống mặt đất để vật và tung các đòn khóa siết.

“Jack rất giỏi trên mặt đất, nhưng chúng ta không muốn anh ấy bị kéo xuống mặt đất kiểu như vậy. Vì đó mới là thế giới của Islam. Đó là tất cả những gì anh ta làm 24/7 xuyên suốt cả năm trời. Islam có lẽ đã tập vật trước khi biết đi mà. Những gã này đã tập vật lộn được một thời gian rất dài rồi”.

Một người khác - Jorge Masvidal, cũng đã nói tốt cho phía JDM. Võ sĩ từng sở hữu đai BMF và cũng từng giữ kỷ lục pha KO nhanh nhất trong UFC tin rằng JDM có thể trở thành “Đệ nhất cao thủ không kể cân” nếu đánh bại Islam tại UFC 322.

“Islam là một gã to lớn. Anh ta phải giảm cân rất nhiều để thượng đài ở hạng nhẹ. Do vậy anh ta có thể làm tốt hơn ở hạng bán trung này. Nhưng Jack rất đặc biệt. Nếu anh ấy đánh bại Islam, Jack sẽ trở thành võ sĩ số 1 về pound-for-pound”

Trong khi đó, JDM cũng tự đưa ra những nhận định đầu tiên, anh không tin là anh có lợi thế về cân nặng khi đối mặt với “một kẻ phi thăng” như Islam: “Kể từ khi tôi biết Islam đang phi thăng hạng bán trung, chúng tôi tin rằng anh ta rồi sẽ trở thành một kẻ địch mạnh mẽ ở hạng cân này”.

JDM cũng biết, anh sẽ phải đối đầu với “Islam phiên bản tốt nhất” tại UFC 322: “Tôi nghĩ anh ta sẽ là Makhachev phiên bản tốt nhất. Anh ta còn không ép cân cơ mà. Tôi nghĩ anh ta sẽ là phiên bản hoàn thiện của chính mình. Và đây sẽ là một Makhachev khó nhằn nhất, thế nên tôi không hề kỳ vọng về lợi thế trọng lượng”.

Đ.Hg.