Jack Della Maddalena thề sẽ “bẻ gãy” Islam Makhachev ở UFC 322

Sự tự tin là yếu tố phân biệt Nhà vô địch với Kẻ mạo danh trong MMA. Một võ sĩ có thể sở hữu tất cả kỹ năng - chiêu thức - đòn thế, nhưng nếu như không có niềm tin, họ sẽ sụp đổ dưới áp lực. Jack Della Maddalena chưa bao giờ thiếu tự tin suốt sự nghiệp thi đấu của mình.

Della Maddalena giỏi về quyền cước

Võ sĩ người Úc gốc Ý có biệt danh là JDM đã gây chấn động thế giới MMA khi đánh bại “Hãy nhớ lấy cái tên này” - Belal Muhammad bằng điểm số tuyệt đối sau 5 hiệp đấu để giành đai vô địch thế giới hạng bán trung tại sự kiện UFC 215 hồi tháng 5 rồi.

Chiến thắng đó chứng minh Della Maddalena có thể đối đầu với các võ sĩ MMA chuyên đấu vật và khóa siết hàng đầu thế giới, mặc dù chủ yếu anh chỉ được biết đến với đòn đánh kiểu quyền cước tư thế đứng đầy uy lực, sức mạnh và cả độ sát thương.

Giờ đây, anh phải đối mặt với một thử thách thậm chí còn lớn hơn: Đó là Islam Makhachev, Cựu vô địch hạng nhẹ UFC vừa mới “phi thăng” hạng bán trung để theo đuổi vinh quang tại Bát giác đài Madison Square Garden - diễn ra ngày 15-11-2025 tới đây!

Hầu hết các chuyên gia phân tích và giới mộ điều đều đặt niềm tin vào võ sĩ Dagestan vốn là “Sư đệ của Khabib Nurmagomedov”, nhờ vào truyền thống vô địch và kỹ năng vật vượt trội của anh này. Nhưng Jack Della Maddalena không hề tỏ ra nao núng - trước những kỳ vọng hay dự đoán của bất kỳ ai.

Phát biểu trên chương trình UFC Countdown, Della Maddalena thề sẽ “bẻ gãy” Makhachev tại sự kiện UFC 322, đồng thời tuyên bố rất táo bạo để nói về các di sản, cả tương lai... của anh trong môn thể thao này, như thể anh vốn là một võ sĩ huyền thoại.

“Tôi sẽ đánh bại, sẽ “bẻ gãy” Islam Makhachev, và giành lấy vị trí P4P (là thứ hạng ở trên Bảng điểm xếp hạng không kể cân của UFC) của anh ta, và đó sẽ là một khoảnh khắc tuyệt vời cho sự nghiệp và di sản của tôi”, Maddalena hào hứng với viễn cảnh tới đây.

JDM không chỉ nói về khát vọng bảo vệ đai vô địch ở hạng bán trung của UFC, anh còn có tham vọng hạ gục Makhachev hoàn toàn, điều đang bị đánh giá là bất khả thi nếu nhìn vào thành tích thượng đài ấn tượng của võ sĩ Nga: Thắng 27/28 trận (5 KO, 13 Submission).

Nhà vô địch người Úc rõ ràng tin rằng lợi thế về kích thước và sức mạnh cơ thể ở hạng cân bán trung sẽ là những yếu tố quan trọng. Makhachev phải chuyển lên hạng cân cao hơn lần đầu tiên trong sự nghiệp UFC, đồng nghĩa với việc sẽ phải đối mặt với những đối thủ to lớn và mạnh mẽ hơn, khó khăn anh chưa từng đối mặt

Della Maddalena đặt niềm tin vào kích thước cơ thể (cao 1 mét 80 và có sải tay 185 cm, so với lại 1 mét 78 và 178 cm của Makhachev), các đòn thế quyền cước tấn công của anh ấy sẽ quá mạnh so với Islam khi họ thượng đài cùng hạng cân bán trung này.

Đ.Hg.