Nhà vô địch cờ vua quốc gia Bành Gia Huy là thí sinh thi Đường lên đỉnh Olympia

Kiện tướng cờ vua Bành Gia Huy đã là thí sinh tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia vừa phát sóng trên truyền hình.

Kỳ thủ Bành Gia Huy của cờ vua Việt Nam. Ảnh: BÙI VINH

Trong buổi phát sóng ngày 29-3 của cuộc thi tuần 1 tháng 3, quý II chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Bành Gia Huy là 1 trong 4 thí sinh đã tham gia. Nam tuyển thủ của đội tuyển cờ vua Việt Nam đại diện cho Trường phổ thông liên cấp Greenfield (Hưng Yên) và 3 thí sinh còn lại lần lượt là Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Anh Khoa (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, Khánh Hòa) và Lê Hồng Đăng (Trường THPT Đa Phúc, Hà Nội).

Kết thúc cuộc thi này, Bành Gia Huy đã đứng vị trí thứ 3 với 115 điểm trong khi người giữ vị trí số 1 là Lý Thái Dương với 190 điểm.

Bành Gia Huy vừa tham dự giải cờ vua vô địch quốc gia 2026 ở Hải Phòng và đạt HCV cờ tiêu chuẩn cá nhân nam.

Trước đó, nam kỳ thủ trẻ của thể thao Hà Nội và đội tuyển cờ vua Việt Nam đã đạt chuẩn kiện tướng quốc tế. Hiện tại, Bành Gia Huy đang nỗ lực để có đủ 3 chuẩn Đại kiện tướng theo quy định của FIDE trước khi tiến tới nhận phong cấp đại kiện tướng quốc tế.

Bành Gia Huy hiện đang có hệ số elo là 2436. Năm ngoái, kỳ thủ đã được Ban huấn luyện đội tuyển cờ vua Việt Nam đăng ký tham dự SEA Games 33-2026 và giành tấm HCV nội dung cờ nhanh đôi nam tại Thái Lan. Năm 2024, Bành Gia Huy là thành viên đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad tổ chức ở Hungary.

MINH CHIẾN