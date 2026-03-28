Mãn nhãn màn trình diễn dù lượn bên sông Sài Gòn

Ngày 28-3, tại khu vực bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), Liên đoàn Dù lượn và Diều bay thể thao TPHCM tổ chức chương trình bay diễu hành dù lượn có động cơ kết hợp trình diễn pháo hoa trên không, mang đến góc nhìn mới mẻ, ấn tượng về thành phố năng động, hiện đại.

Đây là hoạt động hướng tới chào mừng thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; đồng thời kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam và 50 năm ngành Thể dục thể thao TPHCM.

Tại khu vực bờ sông Sài Gòn, chương trình được triển khai với nhiều hoạt động hấp dẫn. Ban ngày, các phi công đã tiến hành bay kiểm tra khí tượng, tập dợt đội hình nhằm bảo đảm an toàn và tính chính xác cho màn trình diễn. Đến tối cùng ngày, chương trình bay diễu hành chính thức kết hợp bắn pháo hoa trên không được tổ chức ở độ cao từ 100–150m, trên bầu trời khu vực sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến Bến Nhà Rồng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Du khách được trải nghiệm thiết bị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo giới chuyên môn, dù lượn là một trong những môn thể thao hàng không phổ biến trên thế giới. Yếu tố quan trọng hàng đầu đối với bộ môn này là người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn bay, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Chương trình bay diễu hành là hoạt động thể thao đặc sắc, kết hợp giữa kỹ thuật điều khiển dù lượn có động cơ và nghệ thuật trình diễn pháo hoa trên không, mang đến những hình ảnh mới lạ, sinh động và ấn tượng, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa – thể thao của thành phố.

Theo dõi chương trình từ bờ sông Sài Gòn, chị Nguyễn Lan Anh (ngụ tại phường Bình Trưng) cho biết: “Những chiếc dù lượn kết hợp pháo hoa tạo nên khung cảnh rất đẹp và mới lạ, mang đến không khí lễ hội sôi động cho người dân vào ngày cuối tuần”.

Thông qua sự kiện, các thành viên của Liên đoàn Dù lượn và Diều bay thể thao TPHCM mong muốn giới thiệu, quảng bá rộng rãi bộ môn dù lượn – một loại hình thể thao mạo hiểm, hấp dẫn, giàu tính trải nghiệm; đồng thời lan tỏa hình ảnh TPHCM năng động, hiện đại, thân thiện đến với người dân và bạn bè quốc tế.

Màn trình diễn dù lượn có động cơ kết hợp trình diễn pháo hoa. Clip: Hoàng Hùng

Một số hình ảnh tại chương trình (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

NGUYỄN ANH - HOÀNG HÙNG