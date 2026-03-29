Sôi động Giải futsal U11 xã Ngãi Giao mở rộng năm 2026

Chiều 29-3, Giải bóng đá futsal U11 các câu lạc bộ xã Ngãi Giao (TPHCM) mở rộng năm 2026 đã khép lại sau hai ngày tranh tài sôi nổi.

Giải bóng đá được đánh giá chất lượng chuyên môn cao

Giải do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Ngãi Giao phối hợp Phong Collina Football Club tổ chức, thu hút 8 đội bóng thiếu nhi đến từ nhiều địa phương tham dự, gồm QT KID Football (Ngãi Giao), Tuấn Sport (Bình Giã), U10 Dream Football (Châu Đức), Anh Phát (Bà Rịa), The Dream (Xuyên Mộc), Phương Long (Đồng Nai), Win (Bàu Lâm) và Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (Kim Long).

Đội Tuấn Sport giành chức vô địch ở nhóm A



Các trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn ổn định, nhiều pha bóng nhanh, tranh chấp quyết liệt, thể hiện kỹ thuật và tư duy thi đấu chuyên nghiệp của lứa cầu thủ trẻ.

Kết quả chung cuộc, ở nhóm A, đội Tuấn Sport giành chức vô địch; The Dream xếp hạng nhì; Anh Phát hạng ba; Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu đứng thứ tư. Ở nhóm B, QT KID Football lên ngôi vô địch; U10 Dream Football hạng nhì; Phương Long hạng ba; Win xếp thứ tư.

Ở nhóm B, đội QT KID Football lên ngôi vô địch

U10 Dream Football hạng nhì

Ban tổ chức cũng trao các danh hiệu cá nhân gồm Thủ môn xuất sắc, Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc.

Nhiều pha bóng kịch tính tại giải đấu

Theo ban tổ chức, giải đấu nhằm tạo sân chơi thể thao cho thiếu nhi, đồng thời là cơ sở phát hiện, bồi dưỡng lực lượng vận động viên trẻ, hướng tới tham gia các giải đấu cấp cao hơn trong thời gian tới.

TRÚC GIANG