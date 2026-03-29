Gần 1.000 người tham gia Ngày chạy Olympic tại xã Ngãi Giao

Sáng 29-3, tại Công viên trung tâm hành chính, xã Ngãi Giao (TPHCM) đã tổ chức “Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026, thu hút gần 1.000 người tham gia.

Ngày chạy Olympic thu hút gần 1.000 người tham gia

Sự kiện diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, học sinh và người dân tham gia. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh và tăng sự gắn kết cộng đồng.

Ngày chạy Olympic thu hút cả người khuyết tật tham gia

Ngay sau lễ phát động, các vận động viên bước vào phần chạy đồng hành với hai cự ly 1.000m (nữ) và 1.500m (nam), tạo nên không khí hào hứng, sôi nổi.

Nhiều vận động viên nhí tham gia tích cực

Kết thúc chương trình, ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho những vận động viên có thành tích xuất sắc. Một số giải thưởng như: “Nghị lực sống”, “Vận động viên nhỏ tuổi nhất” cũng được trao nhằm ghi nhận tinh thần nỗ lực và sự tham gia tích cực của người dân.

Ngày chạy Olympic góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện tinh thần thể thao

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao

NHƯ ANH