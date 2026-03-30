CLB xe đạp thể thao Công an TPHCM xuất quân dự Cúp Truyền hình TPHCM 2026

Các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP và đại biểu chụp hình chung cùng Đội tuyển xe đạp CATP. Ảnh: QUỲNH MAI

Sau hơn 2 tháng ra mắt, CLB Xe đạp thể thao Công an Thành phố đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng huấn luyện và vận động viên; hoàn thiện quy chế hoạt động, chương trình tập huấn, từng bước vận hành theo hướng chuyên nghiệp, bài bản và hiệu quả.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc CATP tặng hoa, quà đến các đơn vị đồng hành. Ảnh: QUỲNH MAI

Bám sát Điều lệ và lịch thi đấu của giải, CLB đã chủ động phối hợp các đơn vị chức năng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chuyên môn, hậu cần, kỹ thuật, sẵn sàng bước vào giải đấu với tâm thế tự tin, quyết tâm cao.

Tại buổi lễ, tập thể vận động viên thể hiện rõ tinh thần đoàn kết – kỷ luật – bản lĩnh, quyết tâm thi đấu trung thực, cao thượng, hướng tới thành tích cao nhất; đồng thời giữ gìn hình ảnh, tác phong chuẩn mực của người chiến sĩ Công an TPHCM trên đấu trường thể thao.

Trung tướng Mai Hoàng phát biểu. Ảnh: QUỲNH MAI

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Mai Hoàng – Giám đốc Công an TPHCM bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an; sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an Thành phố; cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị, địa phương và nhà tài trợ… CLB Xe đạp thể thao Công an TPHCM sẽ thi đấu đạt kết quả tốt, từng bước khẳng định hình ảnh lực lượng Công an Thành phố bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

DŨNG PHƯƠNG