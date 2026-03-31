Victor Wembanyama vừa lập kỷ lục double-double nhanh nhất lịch sử NBA

Ngôi sao của đội bóng San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, đã lập kỷ lục double-double nhanh nhất ở trong lịch sử NBA, khi anh chỉ mất 8 phút để ghi được 10 điểm và có 10 cú tranh bóng bật bảng thành công! Kỷ lục trước đó là 9 phút, do Andre Drummond lập năm 2022.

Wenbanyama ăn mừng điểm số

Kỷ lục lập cú double-double chỉ trong 9 phút của Andre Drummond từ hồi năm 2022 cũng bằng với lại kỷ lục của “tiền bối” Jim Washington hồi năm 1966, tuy vậy, tại thời điểm đó, cả 2 tổ chức bóng rổ hàng đầu là NBA và ABA vẫn chưa sáp nhập cùng với nhau!

Cầu thủ trẻ có biệt danh là Wemby (năm nay mới 22 tuổi), đã kết thúc trận đấu với 41 điểm (17-27), 16 rebound, 4 đường kiến ​​tạo, 3 pha chắn bóng rồi 1 pha cướp bóng khi Spurs đánh bại Chicago Bulls với điểm số 129-114, kéo dài chuỗi thắng liên tiếp lên con số 9 trận đấu.

Đây đơn giản chỉ là một cột mốc nữa, khi siêu sao người Pháp tiếp tục chứng minh khả năng của mình ở trong việc tranh đoạt danh hiệu MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất) mùa giải năm nay. Anh đang có trung bình 24,2 điểm, 11,3 rebound và dẫn đầu giải đấu với 3,1 pha chắn bóng mỗi trận - không hề có cầu thủ nào khác có trung bình hơn con số 1,8.

San Antonio đang trên đường tiến vào NBA Finals (Loạt 7 trận chung kết của NBA) năm nay khi hiện đang xếp thứ 2 tại Khu vực miền Tây với thành tích là 57-18, chỉ kém Đương kim vô địch Oklahoma City Thunder 2 trận thắng. Tuy vậy, nếu như xét thành tích đối đầu trực tiếp, Spurs lại đang dẫn trước OKC với tỷ số ấn tượng là 4-1 trong mùa này.

“Điều thú vị nhất là chúng tôi hiện có một phòng thay đồ lành mạnh và chúng tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi hòa thuận với nhau cả trong và ngoài sân đấu” Wembanyama nói sau trận thắng thứ 25/27 trận đấu của Spurs tính từ ngày 1-2 đến nay, “Và chúng tôi đang tận hưởng trải nghiệm này”.

Dù vậy, cầu thủ sinh năm 2004 tại Le Chesnay lại chưa quá hài lòng - với màn trình diễn của mình: “Trong tâm tưởng của tôi, tôi nghĩ hôm nay tôi không quá hoàn hảo. Ý của tôi là, tôi nghĩ chúng ta đáng lẽ phải thắng trận đấu. Nhưng hơn thế nữa, với tư cách là một tập thể thì, cá nhân tôi ước mình chơi tốt hơn. Nhưng dù sao cũng cảm thấy hài lòng”.

Nếu chỉ tính riêng trong tháng 3 rất đáng chú ý này, thì Wembanyama và các đồng đội đã thắng 14/16 trận đấu (họ bất bại ở trong tháng 2) và đang tỏ ra rất sung sức và thoải mái khi vòng đấu bảng sẽ chỉ còn 7 trận đấu là kết thúc, để khởi đầu cho vòng đấu play-off.

Đ.Hg.