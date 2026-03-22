LeBron James lại phá kỷ lục NBA khi chơi nhiều trận đấu nhất mọi thời đại

LeBron James đã phá kỷ lục NBA về số trận đấu nhiều nhất ở trong mùa giải chính thức vào trưa nay, khi ra sân chơi trận đấu thứ 1.612. Anh mới góp mặt trong cuộc tranh tài giữa Los Angeles Lakers và Orlando Magic.

James lại lập kỷ lục mới

“Vua” James đã vượt qua Kỷ lục chơi 1.611 trận mà Robert Parish nắm giữ, (chỉ tính mùa giải vòng bảng) kể từ khi ông này giải nghệ vào năm 1997.

James (năm nay đã 41 tuổi, từng 4 lần vô địch NBA), san bằng kỷ lục của Parish vào thứ Năm một cách rất là ngoạn mục, khi ghi được cú triple-double ở trong chiến thắng của Lakers trước Heat tại Miami, khi đội đến Florida vào khoảng 4 giờ sáng sau chiến thắng đêm thứ Tư ở Houston.

“Anh ấy phải thật sự điên rồ”, đồng đội 27 tuổi Austin Reaves nói về khát vọng vươn tới đỉnh cao của James, “Không thể nào là những điều bình thường đang diễn ra trong não anh ấy để làm được điều đó tốt như vậy và ở cấp độ cao đến như vậy”.

“Không còn gì để chứng minh nữa, nhưng anh ấy luôn tìm thấy điều gì đó tiếp tục thúc đẩy bản thân. Đó là một điều tuyệt vời… nếu có ai trên thế giới này có thể lơ là trận đấu, không tập trung tinh thần trong buổi xem lại băng ghi hình, buổi tập luyện, bất cứ điều gì khác, đó có thể là anh ấy. Nhưng lại không phải là bản chất của anh ấy”.

James, đang chơi mùa giải thứ 23 (chuyện chưa từng có tiền lệ), nắm giữ nhiều kỷ lục NBA, bao gồm số điểm ghi được, số cú ném thành công - và cả nỗ lực ghi điểm, cũng như là chuỗi trận đấu dài nhất trong mùa giải chính thức ghi được ít nhất 10 điểm trong lịch sử: 1.297 trận.

Nhưng James nói rằng đó lại không phải là những kỷ lục mà anh nghĩ đến - khi bắt đầu sự nghiệp: “Tôi không hề ghi chép lại hay xem sách kỷ lục và nói: “Tôi sẽ đạt được điều đó, tôi sẽ đạt được điều đó, tôi sẽ đạt được điều đó”.

“Nó cứ thế xảy ra. Nó không nằm ở trong danh sách những điều tôi muốn đạt được. Số trận đấu, người dẫn đầu mọi thời đại về điểm số… và chuỗi trận ghi 10 điểm, những điều đó không nằm ở trong suy nghĩ của tôi”, James có chia sẻ hôm thứ Năm rồi.

“Tôi muốn trở thành người vĩ đại nhất, và một trong những người vĩ đại nhất, nếu không muốn nói là người vĩ đại nhất đã từng chơi môn thể thao này. Tôi muốn trở thành nhà vô địch NBA. Tôi muốn có thể giành được danh hiệu Tân binh xuất sắc nhất năm, tham dự All-Star, giành HCV, vài danh hiệu MVP... đó là một số mục tiêu của tôi”

“Nhưng có một số điều đã xảy ra trong vài năm qua thực sự rất tuyệt vời”, siêu sao sinh ra năm 1984 tại Akron (Ohio) chia sẻ về sự nghiệp tuyệt vời của anh.

Tính cả các trận đấu play-off, James đã có tổng cộng 1.904 lần ra sân trong suốt sự nghiệp. Kareem Abdul-Jabbar đứng thứ 2 với 1.797 lần ra sân, trong khi đó, Parish đứng thứ 3 với 1.795 lần.

Sự chuẩn bị thể chất khá tỉ mỉ của James, đã cho phép anh đạt được một mục tiêu quan trọng khác: Đơn giản là luôn sẵn sàng khi đội bóng cần đến anh.

“Sự sẵn sàng, tôi luôn muốn luôn sẵn sàng cho các đồng đội của mình”. James nói, “Đó là áp lực tinh thần, khi cố gắng chơi nhiều và luôn có mặt ở trên sân... Tôi chỉ biết tạ ơn Chúa và (điều quan trọng là) yêu thích công việc này, môn chơi và việc trân trọng môn chơi”.

Đ.Hg.