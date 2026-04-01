TPHCM khẩn trương chuẩn bị cho các sự kiện thể thao quan trọng

Thông tin chính thức về sự chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TPHCM 2026 và Đại hội Thể thao toàn quốc lần 10 vừa được Sở VH-TT TPHCM công bố tại buổi họp mặt giới truyền thông nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3-1946 - 27-3-2026).

Theo đó, ngành TDTT TPHCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc, khẩn trương chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công hai đại hội thể thao quy mô lớn nói trên, nhất là khi cả hai đều mang ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, góp phần khẳng định vị thế của TPHCM trong "ngôi nhà" thể thao Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân phát biểu tại buổi họp mặt

Theo thông tin từ Sở VH-TT TPHCM, công tác chuẩn bị cho Đại hội TDTT TPHCM năm 2026 đã được triển khai đồng bộ và bài bản từ cơ sở đến cấp thành phố. Đáng chú ý, 168 đơn vị phường, xã, đặc khu đã hoàn thành tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở, đạt 100% kế hoạch đề ra. Trung bình mỗi đơn vị tổ chức 8 môn thi đấu, trong đó có nơi lên đến 13 môn, thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào rèn luyện thể chất trong cộng đồng.

Đại hội TDTT TPHCM 2026 dự kiến diễn ra từ tháng 4 đến tháng 5, với quy mô 44 môn và 832 nội dung thi đấu, thu hút 136 đơn vị tham gia. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào tối 19-4 tại Công viên bờ sông Sài Gòn, hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa - thể thao ấn tượng của thành phố.

Năm 2026, UBND TPHCM đã chỉ đạo ngành TDTT TPHCM thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: nâng cao chất lượng thể thao học đường; đầu tư hạ tầng và phát triển kinh tế thể thao; xây dựng đội ngũ nhân lực ngang tầm yêu cầu mới; đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng; chuẩn bị tốt và tổ chức thành công kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần 10-2026.

Trong khi đó, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10-2026 do TPHCM đăng cai sẽ diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12, quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của 36 đoàn tỉnh, thành và ngành trên cả nước. Với 48 môn và 975 nội dung thi đấu, đại hội lần này có nhiều điểm mới như lần đầu đưa MMA, pickleball và Esports vào chương trình thi đấu chính thức, cho thấy sự hòa nhịp của thể thao Việt Nam với xu hướng hiện đại. Chương trình thi đấu của đại hội sẽ diễn ra tại 31 địa điểm thuộc nhiều phường, xã của TPHCM, cùng 3 địa điểm ở Đồng Nai và Đồng Tháp.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân, việc đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 nhân kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh càng làm tăng ý nghĩa của sự kiện. Cùng với ứng dụng công nghệ VAR, truyền hình trực tiếp và livestream trên nền tảng số, TPHCM hướng đến một kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc công bằng, minh bạch, văn minh và giàu bản sắc, qua đó quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hiện đại và thân thiện trong giai đoạn phát triển mới.

NGUYỄN ANH