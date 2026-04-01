Giám định khoa học kỹ thuật Ngụp sinh tồn

Ngày 31-3, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM tổ chức hội nghị giám định kỹ thuật chuyên môn “Ngụp sinh tồn” của BS. Phạm Quang Thiện, một sáng kiến xuất phát từ thực tiễn đời sống, hướng đến nâng cao kỹ năng an toàn nước cho cộng đồng.

Hội đồng giám định kỹ thuật chuyên môn “Ngụp sinh tồn” tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM. Ảnh: THANH TÙNG

Không ra đời từ phòng thí nghiệm hay các đề tài nghiên cứu quy mô lớn, kỹ thuật “Ngụp sinh tồn” được hình thành từ chính trải nghiệm thực tế trong môi trường nước, nơi con người đối diện trực tiếp với nguy cơ đuối nước và nhu cầu sinh tồn. Từ thực tiễn ấy, sáng kiến của BS. Phạm Quang Thiện đã bước vào diễn đàn khoa học chính thống, nơi tri thức được thẩm định, phản biện và đặt vào hệ quy chiếu của khoa học thể thao hiện đại.

Hội nghị do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM tổ chức, dưới sự chủ trì của TS. Lý Đại Nghĩa - Giám đốc Trung tâm, với sự tham gia của hội đồng giám định gồm nhiều chuyên gia từ các ngành: huấn luyện thể thao, giáo dục, quản lý thể thao... Điểm đặc biệt của hội nghị là được mở rộng cho huấn luyện viên, vận động viên, người dân và truyền thông cùng tham dự, tạo nên không gian trao đổi cởi mở, minh bạch.

Theo TS. Lý Đại Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, đây là lần đầu tiên ngành thể dục thể thao TPHCM tổ chức một buổi làm việc khoa học có sự tham gia đa dạng thành phần xã hội. Việc tiếp nhận và đánh giá một sáng kiến do người dân tự nghiên cứu cho thấy sự trân trọng đối với tri thức đến từ cộng đồng, nhất là trong bối cảnh Việt Nam vẫn ghi nhận nhiều ca tử vong do đuối nước mỗi năm.

Đồng thời, TS. Lý Đại Nghĩa cũng mong muốn cộng đồng và người dân sẽ đóng góp thêm nhiều sáng kiến để cùng xây dựng nền thể thao thành phố phát triển.

BS. Phạm Quang Thiện trình bày về nghiên cứu kỹ thuật Ngụp sinh tồn. Ảnh: THANH TÙNG

Tại hội nghị, BS. Phạm Quang Thiện đã trình bày kỹ thuật “Ngụp sinh tồn” – phương pháp hỗ trợ người có kỹ năng bơi hạn chế duy trì hô hấp, tiết kiệm năng lượng trong môi trường nước sâu. Kỹ thuật dựa trên nguyên lý lực đẩy Archimedes, kết hợp điều chỉnh nhịp thở để tối ưu độ nổi và giảm tiêu hao năng lượng. Kết quả quan sát thực nghiệm cho thấy người tập có thể duy trì trạng thái an toàn trong nước thời gian dài mà không cần bơi liên tục.

TS. Chung Tấn Phong - Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM đưa ra các thông tin phản biện trong quá trình giám định kỹ thuật chuyên môn. Ảnh: THANH TÙNG

Sau khi lắng nghe và thảo luận kỹ lưỡng, Hội đồng khoa học đánh giá cao giá trị thực tiễn của kỹ thuật, cho rằng đây là phương pháp đơn giản, dễ học, có thể đưa vào giảng dạy trong các chương trình giáo dục thể chất và huấn luyện an toàn nước. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý cần tiếp tục nghiên cứu thực nghiệm, thu thập số liệu khoa học chuẩn xác và hướng dẫn tập luyện đúng cách để bảo đảm an toàn.

NGUYỄN ANH