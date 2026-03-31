Liên đoàn taekwondo Việt Nam ban hành tiêu chí tuyển chọn VĐV cho đội tuyển quốc gia

Để có sự minh bạch, Liên đoàn taekwondo Việt Nam đã sớm ban hành tiêu chí tuyển chọn VĐV cho đội tuyển quốc gia với những nội dung cụ thể.

VĐV sẽ đảm bảo các tiêu chí quy định mới được tuyển chọn vào đội tuyển taekwondo Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vừa qua, Liên đoàn taekwondo Việt Nam chính thức ban hành Quy định tuyển chọn HLV, VĐV đối với đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia.

Một trong những ưu tiên hàng đầu khi Quy định trên ban hành là tạo sự công bằng và công khai, minh bạch. Từ đó, các HLV, VĐV taekwondo trong cả nước đảm bảo các tiêu chí sẽ có cơ hội trở thành thành viên đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia.

Với quy định để chọn HLV trưởng cho đội tuyển taekwondo Việt Nam, Liên đoàn taekwondo Việt Nam đề ra các yêu cầu gồm: “Đã từng là VĐV đội tuyển/đội tuyển trẻ quốc gia, từng đảm nhiệm nhiệm vụ huấn luyện đội tuyển quốc gia; Có khả năng quản lý, xây dựng chương trình, kế hoạch đội tuyển thể thao quốc gia hàng năm hoặc nhiệm vụ cụ thể; Có khả năng xây dựng giáo án huấn luyện, có khả năng dự báo phân tích chuyên môn; Có khả năng phát hiện, tuyển chọn VĐV; Có thành tích trong huấn luyện, đào tạo VĐV đạt thành tích tại các giải quốc gia, quốc tế, có chứng chỉ huấn luyện viên quốc tế từ cấp 1 trở lên; Có năng lực điều phối Ban huấn luyện; Có khả năng giao tiếp ngoại ngữ (tiếng Anh, hoặc tiếng Hàn) và tin học cơ bản; Trường hợp đặc biệt do Liên đoàn taekwondo Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam quyết định”.

Trong khi đó, để có cơ hội là tuyển thủ đội tuyển taekwondo Việt Nam thì VĐV phải hội tụ các yêu cầu gồm: Có thành tích cao tại các giải quốc gia, quốc tế (HCV, HCB, HCĐ); Có chỉ số chuyên môn được dự báo phát triển tốt trong tương lai, có tố chất, thể hình phù hợp với môn taekwondo; Được HLV trưởng đề xuất sau khi thống nhất với Ban huấn luyện; Trường hợp đặc biệt do Liên đoàn taekwondo Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam quyết định.

Với các nhiệm vụ chuyên môn cụ thể, đội tuyển taekwondo Việt Nam được tập huấn các nội dung đối kháng và biểu diễn hàng năm trong giai đoạn hiện tại.

MINH CHIẾN