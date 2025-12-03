Đoàn thể thao Việt Nam có thêm đơn vị đồng hành về truyền thông

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 tiếp tục có sự đồng hành của thêm các đơn vị trước khi tới Thái Lan tranh tài.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam chứng kiến các đơn vị đồng hành ra mắt chương trình hỗ trợ thành viên sẽ tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Chiều ngày 3-12, Đoàn thể thao Việt Nam và các đơn vị đối tác đã ra mắt gói đồng hành truyền thông trị giá 1 tỷ đồng. “Đây là chương trình đồng hành có ý nghĩa để tiếp thêm sức mạnh cho Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài tại SEA Games 33-2025. Hiện tại, các công tác chuẩn bị chuyên môn của Đoàn thể thao Việt Nam được diễn ra tích cực và đảm bảo sẵn sàng thi đấu”, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho biết tại buổi ra mắt đơn vị đồng hành.

Theo ký kết giữa Ủy ban Olympic Việt Nam với các đối tác, Công ty TNHH Cốc Cốc là đơn vị tham gia gói đồng hành truyền thông cho Đoàn thể thao Việt Nam. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnammobile tài trợ 1.500 thẻ eSIM quốc tế dung lượng lớn, tốc độ cao cho các HLV, VĐV cán bộ đoàn và toàn bộ phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại SEA Games 33-2025. Đơn vị khẳng định sẽ có sự kết nối tốt nhất về chất lượng để Đoàn thể thao Việt Nam đảm bảo được các nhiệm vụ khi có mặt ở Thái Lan.

Đại diện của đơn vị này cho biết sẽ thực hiện hướng dẫn đầy đủ cho các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam cũng như các phóng viên, biên tập viên kích hoạt thẻ eSIM khi làm việc tại Thái Lan.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 với 1.165 thành viên, tham dự 47 môn, phân môn trong tổng số 66 môn, phân môn tại Thái Lan lần này.

Trong quá trình chuẩn bị công tác tham dự SEA Games 33-2025, Đoàn thể thao Việt Nam đã kêu gọi được một số nguồn lực xã hội hóa và lúc này có mức thưởng “nóng” lần lượt là 10 triệu đồng, 5 triệu đồng, 3 triệu đồng tương ứng với mỗi tấm HCV, HCB và HCĐ tại SEA Games 33-2025.

Chiều ngày 3-12, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cùng đại diện thành viên đoàn đã tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng góp số tiền 116,5 triệu đồng gởi tới đồng bào các vùng bị thiên tai. Đây là số tiền được các HLV, VĐV, chuyên gia và cán bộ Đoàn thể thao Việt Nam tự nguyện đóng góp ủng hộ đồng bào. “Đây là tình cảm chân thành của tập thể Đoàn Thể thao Việt Nam. Chúng tôi mong số tiền tuy không lớn nhưng sẽ góp thêm nguồn lực để người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống”, ông Nguyễn Hồng Minh bày tỏ. Tại buổi ủng hộ, ông Cao Xuân Thạo - Trưởng ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận số tiền từ Đoàn thể thao Việt Nam.

MINH CHIẾN