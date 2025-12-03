Điền kinh Việt Nam sẽ không để xảy ra thêm chấn thương khi SEA Games 33 cận kề

Lãnh đạo điền kinh Việt Nam đã có buổi làm việc chuyên môn và động viên tinh thần các tuyển thủ quốc gia trước giờ lên đường sang Thái Lan tranh tài SEA Games 33-2025.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam được kiểm tra sự chuẩn bị chuyên môn trong ngày 3-12. Ảnh: ĐẶNG HOÀI

Tập luyện không căng cứng tâm lý

Sáng ngày 3-12, lãnh đạo Liên đoàn điền kinh Việt Nam cùng đại diện bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) và ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đã gặp mặt làm việc chuyên môn, động viên tinh thần các tuyển thủ chủ lực đang chuẩn bị tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội) trước giờ sang Thái Lan thi đấu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo điền kinh Việt Nam nắm bắt chuyên môn từng tổ nội dung đang tập luyện cũng như được chia sẻ về tinh thần, sự chuẩn bị, đánh giá các đối thủ có thể cạnh tranh thành tích ở SEA Games 33-2025. Đại diện ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam báo cáo từng dự báo về chuyên môn và đặt quyết tâm tất cả cùng phấn đấu đạt chỉ tiêu thành tích đề ra.

Ở kỳ SEA Games 33-2025, đội tuyển điền kinh Việt Nam phấn đấu mục tiêu giành tối thiểu 12 HCV và đứng trong các quốc gia dẫn đầu về kết quả chung cuộc. “Hiện tại, toàn bộ tuyển thủ chuẩn bị SEA Games 33-2025 của điền kinh Việt Nam tập huấn ở các điểm tập trong nước. Thời gian thi đấu đã cận kề, chúng tôi động viên các em giữ tâm lý ổn định không quá căng cứng. Việc vượt qua thành tích bản thân là điều đặt ra hàng đầu và tiếp tới là nỗ lực giành những tấm huy chương như mục tiêu, chiến thuật được xây dựng cho từng tổ nội dung”, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Đức Nguyên trao đổi.

Theo chương trình, toàn đội sẽ sang Thái Lan vào ngày 9-12. Từ nay tới khi thi đấu SEA Games 33-2025 còn thời gian ngắn, vì lẽ đó tất cả VĐV được đảm bảo công tác chuyên môn, duy trì khối lượng để giữ nhịp độ trước khi tranh tài chính thức.

Không để xảy ra chấn thương

Tuyển thủ Nguyễn Trung Cường là 1 trong những gương mặt được kỳ vọng giành kết quả tốt tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã đánh giá sự việc tuyển thủ ném lao Nguyễn Hoài Văn chấn thương vào phút chót trước giờ thi đấu SEA Games 33-2025 là đáng tiếc. Vì thế, thành phần đội tuyển tham dự SEA Games 33-2025 còn 50 tuyển thủ.

Yêu cầu được lãnh đạo điền kinh Việt Nam đưa ra là các tổ nội dung đảm bảo sức khỏe của VĐV, không ai được phép xảy ra chấn thương vào lúc này. Chấn thương là điều không ai muốn. Tuy nhiên, chỉ sơ xảy nhỏ trong quá trình tập luyện, với áp lực của bản thân, VĐV hoàn toàn có thể bị đau hay chấn thương đáng tiếc.

Lúc này, tất cả tuyển thủ ở điểm tập luyện của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh được yêu cầu giữ sự tập trung vào sức khỏe. “Chúng tôi thường xuyên cập nhật tình hình chuẩn bị của các tổ nội dung để nắm sát nhất sức khỏe của mỗi VĐV. Bây giờ là giai đoạn để không rơi vào tình trạng căng cứng, tránh chấn thương”, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi.

Môn điền kinh SEA Games 33-2025 tổ chức từ ngày 11-12 tới 16-12 với 47 nội dung. Đội tuyển điền kinh Việt Nam dự kiến tham dự 38 nội dung. Chúng ta sẽ họp kỹ thuật trước thi đấu (ngày 10-11) để có sự thông qua cuối cùng với Ban tổ chức môn điền kinh SEA Games 33-2025. Theo tìm hiểu, điền kinh là 1 trong những môn có thực hiện kiểm tra doping VĐV sau thi đấu tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN